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    Російські хакери атакують українські сайти та поширюють шкідливі файли

    Окупанти не припиняють спроби зламати основні інформресурси України - Російські хакери атакують українські сайти та поширюють шкідливі файли
    Окупанти не припиняють спроби зламати основні інформресурси України
    фото з відкритих джерел

    Окупанти розсилають вірусні файли, які запускають небезпечні програми

    Російські хакери продовжують атакувати інформаційні ресурси в Україні. Вони поширюють небезпечні файли, які містять шкідливі файли. Про це повідомляє пресслужба Управління державної охорони.

    Урядова команда CERT-UA виявила в мережі дивний файл «довідка.zip». Він містить файл контекстної довідки «dovidka.chm», який є небезпечним і запускає шкідливу програму MicroBackdoor.

    «Згаданий CHM-файл містить зображення-приманку «image.jpg» (довідка про порядок дій під час артилерійських обстрілів) та файл «file.htm» зі шкідливим програмним кодом. Його запуск призводить до установлення і запуску на комп'ютері шкідливої програми MicroBackdoor», – йдеться у повідомленні.

    У разі виявлення такого файлу потрібно негайно ізолювати комп'ютери та повідомити про це команду CERT-UA.

    До слова, 25 лютого хакерське угруповання Anonymous оголосило, що на знак протесту проти вторгнення в Україну оголошують Росії «кібервійну». Як наслідок, сайти Міноборони та Міністерства закордонних справ РФ були недоступні.

    Пізніше Anonymous заявило про злам бази даних сайту Міністерства оборони Російської Федерації. В опублікованій базі даних містяться телефони, пошту та імена співробітників російського Міноборони.

    Хакери 26 лютого атакували низку російських урядових сайтів.

    Читайте також: Хакери зламали державні телеканали РФ і транслюють війну в Україні
    Теги: окупанти Управління державної охорони хакер вірус
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    Російські хакери атакують українські сайти та поширюють шкідливі файли