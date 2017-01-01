Українському розвіднику Шаповалу встановлять меморіальну дошку

Підписано відповідне розпорядження

На честь українського військового розвідника, Героя України Шаповала Максима Михайловича встановлять меморіальну дошку на фасаді будинку за адресою: вул. Михайла Максимовича, 3-Г. Підписане розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1667, повідомляє «Главком». Департаменту культури доручено



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Генерал-майор ГУР Міноборони Максим Шаповал

Підписано відповідне розпорядження

На честь українського військового розвідника, Героя України Шаповала Максима Михайловича встановлять меморіальну дошку на фасаді будинку за адресою: вул. Михайла Максимовича, 3-Г. Підписане розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1667, повідомляє «Главком».

Департаменту культури доручено визначити джерела фінансування і забезпечити виготовлення та встановлення меморіальної дошки на честь українського військового розвідника згідно з ескізами, наданими Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України.

Командир військової частини спеціального призначення Головного управління розвідки Міністерства оборони України, полковник Шаповал Максим Михайлович був активним учасником найбільш важких боїв на території Донецької та Луганської областей у 2014-2015 роках за свободу та незалежність України. 27 червня 2017 року Шаповал Максим Михайлович загинув внаслідок проведеного спецслужбами країни-агресора цілеспрямованого і зухвалого терористичного акту.

Мужність і героїзм Шаповала Максима Михайловича за життя були відзначені орденом «За заслуги» ІІІ ступеня, а посмертно йому присвоєно військове звання генерал-майора.