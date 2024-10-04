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Вибухи в Києві та пожежа в Росії: головне за ніч

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Вибухи в Києві та пожежа в Росії: головне за ніч
На місці падіння ворожого безпілотника працювали рятувальники
фото з відкритих джерел

Вночі знову оголошували повітряну тривогу. Ворожі уламки впали на житловий будинок в столиці

У Києві ворожі уламки впали на житловий будинок. У Воронезькій області Росії після атаки безпілотника загорілася нафтобаза. «Главком» зібрав у добірку новини ночі проти 4 жовтня, щоб ви були в курсі головних подій.

У Києві уламки безпілотника впали на житловий будинок

Цієї ночі Київ знову став мішенню для ворожих дронів-камікадзе. Під час масованої атаки один із безпілотників було збито силами протиповітряної оборони, але його уламки спричинили пожежу у житловому будинку в Дарницькому районі. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Ізраїль атакував Бейрут: ціллю був лідер «Хезболли»

Ізраїльська авіація завдала удару по столиці Лівану, Бейруту. За попередніми даними, метою атаки міг бути Хашим Сафі ад-Дін, новий лідер ісламістської організації «Хезболла», який нещодавно зайняв місце загиблого Хасана Насралли. Про це повідомляє Axios.

У Воронезькій області Росії після атаки безпілотника загорілася нафтобаза

У Воронезькій області Росії сьогодні сталася надзвичайна подія на нафтобазі. За інформацією російських ЗМІ та місцевих жителів, на території нафтобази ТОВ «Аннанафтопродукт» у селищі міського типу Анна пролунав вибух та спалахнула пожежа.

У Пермському краї сталася потужна пожежа на нафтобазі (відео)

У селі Осенці Пермського краю Росії спалахнула масштабна пожежа на приватній базі зберігання нафтопродуктів.

За повідомленнями російських ЗМІ, вогонь охопив площу 10 тис. кв. м. На місці події працюють понад 60 пожежників та 19 одиниць техніки.

Теги: пожежа Віталій Кличко будинок

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