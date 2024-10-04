Вибухи в Києві та пожежа в Росії: головне за ніч

Вночі знову оголошували повітряну тривогу. Ворожі уламки впали на житловий будинок в столиці

У Києві ворожі уламки впали на житловий будинок. У Воронезькій області Росії після атаки безпілотника загорілася нафтобаза. «Главком» зібрав у добірку новини ночі проти 4 жовтня, щоб ви були в курсі головних подій.

У Києві уламки безпілотника впали на житловий будинок

Цієї ночі Київ знову став мішенню для ворожих дронів-камікадзе. Під час масованої атаки один із безпілотників було збито силами протиповітряної оборони, але його уламки спричинили пожежу у житловому будинку в Дарницькому районі. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Ізраїль атакував Бейрут: ціллю був лідер «Хезболли»

Ізраїльська авіація завдала удару по столиці Лівану, Бейруту. За попередніми даними, метою атаки міг бути Хашим Сафі ад-Дін, новий лідер ісламістської організації «Хезболла», який нещодавно зайняв місце загиблого Хасана Насралли. Про це повідомляє Axios.

У Воронезькій області Росії після атаки безпілотника загорілася нафтобаза

У Воронезькій області Росії сьогодні сталася надзвичайна подія на нафтобазі. За інформацією російських ЗМІ та місцевих жителів, на території нафтобази ТОВ «Аннанафтопродукт» у селищі міського типу Анна пролунав вибух та спалахнула пожежа.

У Пермському краї сталася потужна пожежа на нафтобазі (відео)

У селі Осенці Пермського краю Росії спалахнула масштабна пожежа на приватній базі зберігання нафтопродуктів.

🔥Масшатбна пожежа в Пермському краї рф🔥



У селі Осенці горить база зі зберігання нафтопродуктів на 10 тис. кв. м.



Вогонь охопив ємності з паливом. pic.twitter.com/rHw7PRGv5y — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 4, 2024

За повідомленнями російських ЗМІ, вогонь охопив площу 10 тис. кв. м. На місці події працюють понад 60 пожежників та 19 одиниць техніки.