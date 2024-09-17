У якому районі столиці найдешевші квартири: аналіз ціни

За останні пів року вартість квартир на вторинному ринку столиці знизилась на 8% в доларах

Вартість залежить від кількості кімнат та району розташування

У Києві на вторинному ринку можна придбати квартиру без ремонту в середньому за $36 100$. За житло із ремонтом доведеться викласти до $40 тис. Про це свідчать аналітичні дані агенства ЛУН.

Аналітики ЛУН порахували за скільки в середньому продається квартира на вторинці в Києві, Одесі та Львові.

Як зазначається, в Києві в серпні середня кількість днів, за які можна продати квартиру – 51 день, від моменту опублікованого оголошення до продажу. У липні це було 52 дні, на початку року 63 дні, в серпні 2023 року квартиру можна було продати в середньому за 35 днів.

Медіана вартості залежить від кількості кімнат та району розташування. Для прикладу однокімнатна квартира в Деснянському районі в середньому коштує без ремонту $36 100, з ремонтом – $40 000, а в Печерському $116 200 без ремонту і $129 500 з ремонтом.

Загалом за останні пів року вартість вторинки в столиці знизилась на 8% в доларах.

В Персипському районі Одеси вартість однокімнатної квартири на вторинці без ремонту $24 400, а з ремонтом квартиру можна придбати в середньому за 28 000$. Тоді як в найдорожчому районі міста Приморському з ремонтом однушка коштуватиме 55 000$, а без ремонту – $42 000.

Середня вартість вторинки у Львові за останні пів року зросла на 3% в доларах, що також на думку експертів з свідчить про високий попит, особливо враховуючи швидкість продажу.

Нагадаємо, у травні повідомлялося, що нерухомість у Києві продовжувала дешевшати – наприклад, однокімнатні квартири з березня по травень цього року впали в ціні на $4 тис. (понад 160 тис. грн). Подешевшало також двокімнатне та трикімнатне житло.