Уродженець Чернігівщини пограбував церкву у Києві

Зловмисника затримали відразу після вчинення злочину

Столичні поліцейські затримали чоловіка, який обікрав церкву у Деснянському районі Києва. Про це повідомляє прес-служба поліції столиці «До чергової частини Деснянського управління поліції надійшло повідомлення, що в храм по вулиці Крайній забіг невідомий чоловік, який викрав кадило, ладан та Євангеліє. На місце події виїхала



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Зловмисника затримали відразу після вчинення злочину

Столичні поліцейські затримали чоловіка, який обікрав церкву у Деснянському районі Києва. Про це повідомляє прес-служба поліції столиці

«До чергової частини Деснянського управління поліції надійшло повідомлення, що в храм по вулиці Крайній забіг невідомий чоловік, який викрав кадило, ладан та Євангеліє. На місце події виїхала слідчо-оперативна група територіального управління поліції», - йдеться в повідомленні.

Після комплексу оперативно-розшукових заходів правоохоронці затримали підозрюваного. Ним виявився 22-річний уродженець Чернігівської області, який вже потрапляв в поле зору правоохоронців.

Правопорушника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Його доставили до Деснянського управління поліції для подальшого встановлення всіх обставин події.

Слідчим відділом Деснянського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч.3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Фігуранту загрожує до шести років позбавлення волі.

Як повідомлялося, у Києві правоохоронці затримали групу осіб, які під виглядом поліцейських грабували іноземців.