Увага, розшук! У Києві пропав 13-річний хлопчик (фото)



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Андрій Волчков 26 вересня пішов з дому і не повернувся

Школяр пропав в Голосіївському районі столиці

Правоохоронці Києва розшукують 13-річного Андрія Волчкова, який 26 вересня пішов з дому і до цього часу не повернувся.

Школяр пропав в Голосіївському районі. Про це повідомляє райуправління поліції.

Прикмети хлопчика: зріст 150 сантиметрів, волосся темне, худорлявої статури.

Був одягнений: куртка темно-синього кольору, сині джинси і шапка світлого кольору.

За наявності інформації про місцезнаходження хлопчика, звертайтеся за номерами 102 або на лінію Служби розшуку дітей - 116 000.