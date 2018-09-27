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    Увага, розшук! У Києві пропав 13-річний хлопчик (фото)

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    Андрій Волчков 26 вересня пішов з дому і не повернувся - Увага, розшук! У Києві пропав 13-річний хлопчик (фото)
    Андрій Волчков 26 вересня пішов з дому і не повернувся

    Школяр пропав в Голосіївському районі столиці

    Правоохоронці Києва розшукують 13-річного Андрія Волчкова, який 26 вересня пішов з дому і до цього часу не повернувся.

    Школяр пропав в Голосіївському районі. Про це повідомляє райуправління поліції.

    Прикмети хлопчика: зріст 150 сантиметрів, волосся темне, худорлявої статури.

    Був одягнений: куртка темно-синього кольору, сині джинси і шапка світлого кольору.

    За наявності інформації про місцезнаходження хлопчика, звертайтеся за номерами 102 або на лінію Служби розшуку дітей - 116 000.

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