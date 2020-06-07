В центре Киева банда дерзких воровок грабит людей



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Среди белого дня пятеро женщин преследовали маму с ребенком, пока одна из злодеек не вытащила у нее вещи из рюкзака

В центре столицы на Крещатике появилась банда дерзких злодеек. Соответствующие фото опубликованы на странице «Муниципальной охраны» в Facebook.

Отмечается, что пятеро женщин среди белого дня преследовали маму с ребенком, пока одна из злодеек не вытащила у нее вещи из рюкзака.

«Это происходит каждый день... Запомните, как они выглядят! Остерегайтесь, когда они рядом. Вам никто не поможет, кроме вас самих», – говорится в подписи к фото.

Ранее представители «Муниципальной охраны» сообщали о возвращении в Киев банд грабителей, большая часть из которых приехала из Закарпатской области. «Полиция постоянно их ловит, но злоумышленники снова возвращаются на столичные улицы», – говорится в сообщении.

Как объясняет портал «Киев Оперативный», при задержании группы лиц, они все сваливают на друга, ранее судимого и обычно беременную женщину, которая еще и имеет малолетних детей на иждивении.

Подозрение в совершении преступления вручают именно этому лицу (так как все члены группировки указывают на него). На суде лицо очень раскаивается, плачет, а суд, принимая во внимание все детали личности, выносит приговор - 850 гривен штрафа.