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    В Одесі пограбували відому українську групу: викрадено всі музичні інструменти

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    В Одесі пограбували відому українську групу: викрадено всі музичні інструменти

    За повернення виконавці обіцяють винагороду

    Відому українську групу «СКАЙ» обікрали під час гастрольного туру в Одесі. Про це повідомив лідер гурту Олег Собчук на своїй сторінці в Facebook.

    Інцидент стався біля одного з пляжних клубів Одеси. З автобуса викрали усі інструменти, також дві ексклюзивні гітари музикантів.

    Гурт шукає свідків пограбування. Музиканти просять усіх, хто володіє будь-якою інформацією, зв'язатися з ними через сторінку Facebook. Тому, хто знайде інструменти обіцяють винагороду в розмірі 2 тис. доларів.

    «Ніколи б не подумав, що це може статися з нами. Але краще хай Бог забере так, ніж «інакше». За повернення 2000 доларів. Сподіваюся, все-таки зможемо їх знайти. Речі унікальні», - сказав він.

    Більш того, Собчук також опублікував список того, що вкрали невідомі. У ньому кілька десятків пунктів. Злочинці забрали ламповий підсилювач, бас-гітари, синтезатори, акустичну гітару та інші інструменти.

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