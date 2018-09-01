В Одесі пограбували відому українську групу: викрадено всі музичні інструменти



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За повернення виконавці обіцяють винагороду

Відому українську групу «СКАЙ» обікрали під час гастрольного туру в Одесі. Про це повідомив лідер гурту Олег Собчук на своїй сторінці в Facebook.

Інцидент стався біля одного з пляжних клубів Одеси. З автобуса викрали усі інструменти, також дві ексклюзивні гітари музикантів.

Гурт шукає свідків пограбування. Музиканти просять усіх, хто володіє будь-якою інформацією, зв'язатися з ними через сторінку Facebook. Тому, хто знайде інструменти обіцяють винагороду в розмірі 2 тис. доларів.

«Ніколи б не подумав, що це може статися з нами. Але краще хай Бог забере так, ніж «інакше». За повернення 2000 доларів. Сподіваюся, все-таки зможемо їх знайти. Речі унікальні», - сказав він.

Більш того, Собчук також опублікував список того, що вкрали невідомі. У ньому кілька десятків пунктів. Злочинці забрали ламповий підсилювач, бас-гітари, синтезатори, акустичну гітару та інші інструменти.