В елітному будинку на Печерську спалахнула пожежа (відео)
Пожежу у будинку на вул. Старонаводницькій
Фото: скріншот відео
Загорання сталося у квартирі на шостому поверсі
Сьогодні, 13 грудня, близько 16-ї години на вулиці Старонаводницькій в Печерському районі Києва в житловому будинку спалахнула пожежа.
Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.
На оприлюдненому відео видно, як вогонь бушує у квартирі на шостому поверсі будинку.
На місці вже працюють співробітники ДСНС.
Інформації про потерпілих немає.
Як повідомлялося, 12 грудня ввечері сталася пожежа у ресторані Mimosa на вул. Басейній, 1/2 в Печерському районі столиці. Займання виникло на кухні закладу. Відвідувачів закладу було евакуйовано працюючим персоналом ще до прибуття вогнеборців. Внаслідок займання пошкоджено меблі, закопчено стіни та стелю ресторану.