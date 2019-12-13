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    В елітному будинку на Печерську спалахнула пожежа (відео)

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    Пожежу у будинку на вул.&nbsp;Старонаводницькій - В елітному будинку на Печерську спалахнула пожежа (відео)
    Пожежу у будинку на вул. Старонаводницькій
    Фото: скріншот відео

    Загорання сталося у квартирі на шостому поверсі

    Сьогодні, 13 грудня, близько 16-ї години на вулиці Старонаводницькій в Печерському районі Києва в житловому будинку спалахнула пожежа.

    Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

    На оприлюдненому відео видно, як вогонь бушує у квартирі на шостому поверсі будинку.

    На місці вже працюють співробітники ДСНС.

    Інформації про потерпілих немає.

    Як повідомлялося, 12 грудня ввечері сталася пожежа у ресторані Mimosa на вул. Басейній, 1/2 в Печерському районі столиці. Займання виникло на кухні закладу. Відвідувачів закладу було евакуйовано працюючим персоналом ще до прибуття вогнеборців. Внаслідок займання пошкоджено меблі, закопчено стіни та стелю ресторану.

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