В Ірпені чоловік заступився за дівчину і отримав три удари ножем



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Зловмисником виявився раніше судимий місцевий житель

На вулиці Ірпеня Київської області між чоловіками виник конфлікт. За однією з версій, молодик заступився за дівчину, зробивши зауваження незнайомцю. За це отримав ножем три проникаючі удари в живіт та ногу.

Зловмисник із місця події втік. Пораненого доставили до лікарні, повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

Упродовж доби проведеним комплексом оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили, розшукали та затримали нападника. Виявилося, що 38-річний підозрюваний декілька років тому вже був засуджений за аналогічний злочин. Наразі суд обрав йому запобіжний захід – 60 діб під вартою.

Триває досудове розслідування у рамках відкритого кримінального провадження за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі