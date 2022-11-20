У Рівному поліція отримала повідомлення про замінування торгових центрів

Рівнянам наразі слід утриматися від шопінгу в «Епіцентрі», «Злата Плаза» та «Фоззі»

Сьогодні удень, 20 листопада, надійшло повідомлення про замінування торгових центрів у місті Рівне, а саме йдеться про: «Епіцентр», «Злата Плаза» та «Фоззі». Про це повідомив міський голова Олександр Третяк.

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На місця оперативно направлено рятувальників, поліцейських та працівників інших служб взаємодії.

Ситуація перебуває під контролем спеціальних служб.

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До слова, нещодавно поліція отримала повідомлення про можливе замінування будівлі міськрайонного суду у Тернополі.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 30% території України було заміновано під час повномасштабного вторгнення Росії.