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У Рівному поліція отримала повідомлення про замінування торгових центрів

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
У Рівному поліція отримала повідомлення про замінування торгових центрів
Три ТЦ наразі перевіряють вибухотехніки
фото з відкритих джерел

Рівнянам наразі слід утриматися від шопінгу в «Епіцентрі», «Злата Плаза» та «Фоззі» 

Сьогодні удень, 20 листопада, надійшло повідомлення про замінування торгових центрів у місті Рівне, а саме йдеться про: «Епіцентр», «Злата Плаза» та «Фоззі». Про це повідомив міський голова Олександр Третяк.

На місця  оперативно направлено рятувальників, поліцейських та працівників інших служб взаємодії.

У Рівному поліція отримала повідомлення про замінування торгових центрів фото 1

Ситуація перебуває під контролем спеціальних служб. 

До слова, нещодавно поліція отримала повідомлення про можливе замінування будівлі міськрайонного суду у Тернополі. 

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 30% території України було заміновано під час повномасштабного вторгнення Росії. 

Теги: замінування поліція Рівне

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