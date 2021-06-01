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    В історичному центрі Києва з’явиться альтернатива підземним переходам

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    У столиці підземні переходи, якщо у цьому буде потреба, &ndash; доповнюватимуть наземні - В історичному центрі Києва з’явиться альтернатива підземним переходам
    У столиці підземні переходи, якщо у цьому буде потреба, – доповнюватимуть наземні
    Фото з відкритих джерел

    Через вулицю Грушевського біля Арсенальної площі облаштують наземний перехід поряд із підземним

    Київ готовий розробити системну програму доповнення підземних переходів в історичній частині міста наземними відповідниками. Про це повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Костянтин Усов на робочій зустрічі стосовно облаштування наземного переходу через вулицю Грушевського біля Арсенальної площі, що відбулася з ініціативи команди-переможця Громадського бюджету.

    «Такий системний підхід є більш правильним, інклюзивним, цивілізованим та зручним. Підземні переходи, якщо у цьому буде потреба, – доповнюватимуть наземні», – підкреслив Усов.

    У нараді взяли участь переможці проекту Громадського бюджету Києва, народна депутатка Анна Пуртова, керівництво Патрульної поліції Києва, Управління державної охорони, КП «Центр організації дорожнього руху» та представники Печерської РДА, а також представники бізнесу.

    Керівник Управління патрульної поліції у Києві Юрій Зозуля підтвердив важливість комплексного підходу до облаштування наземних переходів у центрі міста на противагу поодиноким точковим рішенням.

    «Якщо ми як місто прагнемо стати більш інклюзивними і прибрати підземні пішохідні переходи, то давайте затвердимо концепцію з конкретним чітким адресним переліком», – підкреслив Зозуля.

    Керівник штабу Управління державної охорони Олесь Шаран, коментуючи інформацію, що вулиця Грушевського є об’єктом, на якому здійснюється державна охорона перших осіб, у тому числі, представників іноземних держав, повідомив, що УДО не матиме заперечень проти облаштування наземного пішохідного переходу зі світлофором без кнопки виклику сигналу.

    Нагадаємо, проєкт «Перехід на Арсенальній» переміг у конкурсі Громадського бюджету Києва 2020 року, отримавши 1508 голосів киян. Очікуване фінансування складає 498 тис. грн.

    За останні 3 роки у Києві вже було облаштовано низку наземних регульованих переходів над підземними. Серед них – через вулицю Пушкінську біля станції метро «Театральна», через Верхній і Нижній Вали біля метро «Контрактова площа» та через вулицю Хрещатик біля ЦУМу.

    Теги: Київ дороги Київавтодор КМДА
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    В історичному центрі Києва з’явиться альтернатива підземним переходам