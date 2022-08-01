Активісти відновили у Києві гігантський прапор

Прапор був внесений до національного реєстру рекордів України, як найбільший намальований на бетонній поверхні прапор України

Активісти Оболонського району Києва до 32 річниці підняття українського прапора над столицею вирішили відновити прапор України на набережній. Про це повідомляє Вечірній Київ.

Прапор був внесений до національного реєстру рекордів України, як найбільший намальований на бетонній поверхні прапор України - його розмір 1800 м. кв.

З часом фарба потьмяніла та стерлася, через що активісти і вирішили відновити малюнок.

Дорослі та діти долучилися до ініціативи та за допомогою валиків оновили кольори.

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До слова, поруч із жовто-блакитним прапором намальовані кримськотатарський стяг та біло-червоно-біле знамено Білорусі.

До слова, Київський районний суд Одеси засудив чоловіка, який викинув державний прапор у смітник.