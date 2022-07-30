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Знищений ракетою київський ТРЦ Retroville відновив роботу

Оксана Воронцова
Сьогодні, 12:56 glavcom.ua
Знищений ракетою київський ТРЦ Retroville відновив роботу
ТРЦ Retroville майже повністю відремонтували після ракетного удару
фото з відкритих джерел

Частина площ ТРЦ поетапно відкриються у грудні 2022 року та березні 2023 року

29 липня відновив роботу торговельний центр Retroville у Подільському районі Києва, який був частково знищений російською ракетою. Про це повідомляє ТРЦ на своїй сторінці у Facebook.

Для відвідувачів відкрилися понад 50 магазинів та закладів. Серед них магазини одягу та білизни, косметики, ювелірних прикрас, кафе та ресторани тощо.

Також відновив роботу кінотеатр Multiplex.

Раніше повідомлялося, що три чверті площ ТРЦ Retroville будуть відкриті для відвідувачів у серпні цього року, а решту площ поетапно відкриють у грудні 2022 року та березні 2023 року.

Нагадаємо, 20 березня ввечері в Києві внаслідок влучання російської ракети загорівся торгівельно-розважальний центр Retroville.

Згодом стало відомо, що жертвами ракетного удару по Retroville стали восьмеро осіб. Також руйнування зазнав магазин для будівництва мережі Leroy Merlin.

Служба безпеки України затримала тіктокера, який виклав у соцмережі інформацію про дислокацію військових біля торгового центру.

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Теги: магазин торгівля росія обстріл війна Київ

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