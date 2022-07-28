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У київському метро стався збій системи оплати

Надія Клочко
Сьогодні, 09:37 glavcom.ua
У київському метро стався збій системи оплати
Пасажирів просять скористатися альтернативними способами оплати проїзду
фото з відкритих джерел

Пасажири не можуть оплатити за проїзд банківською карткою на турнікеті

У київському метро ранком 28 липня тимчасово припинив працювати сервіс оплати банківськими картками на турнікетах. Про це повідомила пресслужба КМДА.

«Наразі фахівці «Ощадбанку» проводять необхідні роботи для усунення несправності. Пасажирів метрополітену просять скористатися альтернативними способами оплати», – йдеться у повідомленні.

Додамо, що сплатити за проїзд можна за допомогою транспортної картки або одноразового qr-квитка.

Раніше повідомлялося, що з 28 липня, відновлять роботу вестибюлі двох станцій київського метрополітену – вестибюль №2 станції «Академмістечко» та вестибюль №1 станції «Дарниця». Також у повному об’ємі функціонують станції «Видубичі», «Лісова» та «Почайна».

Під час повітряної тривоги рух поїздів наземними ділянками призупиняється, а підземні станції як укриття працюють цілодобово.

З 20 липня у Києві тимчасово було закрито вихід зі станції «Академмістечко» у напрямку Троїцького ринку та вихід зі станції «Дарниця» у напрямку «Лівобережної». Обмеження запроваджували з міркувань безпеки.

Нагадаємо, у київському метрополітені раніше пройшла виставка дитячих малюнків, створених під час війни. 

Також кияни обрали нові назви для станцій метро.

Теги: метро Київ

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