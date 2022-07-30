В Одесі засудили чоловіка за наругу над державним прапором
Одеситу призначено покарання у вигляді умовного строку
Київський районний суд Одеси засудив чоловіка, який викинув державний прапор у смітник. Про це йдеться у вироку суду, винесеному на цьому тижні.
Встановлено, що уродженець Одеси 22 травня побачив на стіні житлового будинку прапор України, у присутності сторонніх осіб зірвав його та почав ним розмахувати.
«Діючи з винятковим цинізмом, що виразилось в демонстративній зневазі до Державного прапора України, він підійшовши до сміттєвих баків та намагався зламати опору прапору, після чого зігнув його та викинув у сміттєвий бак», - йдеться у вироку.
Суд вважає, що тим самим одесит проявив публічну наругу над державним символом.
У судовому засіданні обвинувачений свою вину визнав повністю, у скоєному щиро кається.
Він визнаний винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 338 КК України. Йому призначено покарання у вигляді умовного строку.
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