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В Одесі засудили чоловіка за наругу над державним прапором

Дзвенислава Карплюк
Сьогодні, 04:43 glavcom.ua
В Одесі засудили чоловіка за наругу над державним прапором
В Одесі засудили чоловіка, який викинув державний прапор у смітник
фото з відкритих джерел

Одеситу призначено покарання у вигляді умовного строку

Київський районний суд Одеси засудив чоловіка, який викинув державний прапор у смітник. Про це йдеться у вироку суду, винесеному на цьому тижні.

Встановлено, що уродженець Одеси 22 травня побачив на стіні житлового будинку прапор України, у присутності сторонніх осіб зірвав його та почав ним розмахувати.

«Діючи з винятковим цинізмом, що виразилось в демонстративній зневазі до Державного прапора України, він підійшовши до сміттєвих баків та намагався зламати опору прапору, після чого зігнув його та викинув у сміттєвий бак», - йдеться у вироку.

Суд вважає, що тим самим одесит проявив публічну наругу над державним символом.

У судовому засіданні обвинувачений свою вину визнав повністю, у скоєному щиро кається.

Він визнаний винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 338 КК України. Йому призначено покарання у вигляді умовного строку.

Теги: Одеса прапор суд

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