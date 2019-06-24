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    В київській мерії розповіли, чи подорожчає проїзд у метро у найближчий рік

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    В київській мерії розповіли, чи подорожчає проїзд у метро у найближчий рік

    «Проїзд у київському метро є одним із найдешевших в світі», - нагадав Кличко

    Столична влада не планує підвищення вартості проїзду у київському метрополітені у найближчий рік. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко в інтерв’ю «Главкому». 

    «У найближчий рік не плануємо. Ми дуже сподіваємось, що гривня не впаде», - сказав він.

    При цьому він зазначив, що проїзд у київському метро є одним із найдешевших в світі, «і це не таємниця».

    Кличко нагадав, що у Києві транспортна галузь є дотаційною.

    На зауваження журналіста, що транспортна галузь у всьому світі дотаційна, мер відповів: «Я би не сказав, що в усьому світі».

    Нагадаємо, 14 липня 2018 року відбулося подорожчання проїзду в громадському транспорті столиці.

    Так, з 14 липня вартість разової поїздки у метро та наземному громадському транспорті становить 6,3 грн - за умови користування проїзним квитком або безконтактною карткою, та 8 грн - за разову поїздку.

    До слова, у 2017 році комунальне підприємство «Київський метрополітен» отримало від перевезення пасажирів близько 1,5 млрд грн.

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