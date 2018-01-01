В Оболонському районі комунальники перетворили новий сквер на «поле бойових дій»

Також дісталося і дитячому майданчику, який розташований у сквері

У столичному Оболонському районі, на вулиці Прирічній, 17, комунальники проводять ремонтні роботи, але це більше нагадує зону бойових дій. Про це інформує громадський діяч Олексій Любченко на своїй сторінці у Facebook, повыдомляє «Главком». «поле бойових дій» «Здається складно уявити, що це не поле бою, а



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Комунальники перекопали сквер на вулиці Прирічній

Також дісталося і дитячому майданчику, який розташований у сквері

У столичному Оболонському районі, на вулиці Прирічній, 17, комунальники проводять ремонтні роботи, але це більше нагадує зону бойових дій. Про це інформує громадський діяч Олексій Любченко на своїй сторінці у Facebook, повыдомляє «Главком». «поле бойових дій»

«Здається складно уявити, що це не поле бою, а звичайний київський сквер. Точніше не звичайний, а створений за бюджетні кошти та урочисто відкритий міською владою декілька років тому. Вже більше місяця тут тривають роботи по ремонту підземних комунікацій, натомість страждають від цього місцеві мешканці, а коли бачиш, що відбулося з новесенькими зруйнованими зеленими насадженнями та дитячим футбольним майданчиком взагалі немає слів», - написав Олексій.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що у центрі столиці комунальники розпочали демонтаж новорічної красуні.