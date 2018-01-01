  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
    Новини

    В Оболонському районі комунальники перетворили новий сквер на «поле бойових дій»

    Також дісталося і дитячому майданчику, який розташований у сквері
    У столичному Оболонському районі, на вулиці Прирічній, 17, комунальники проводять ремонтні роботи, але це більше нагадує зону бойових дій. Про це інформує громадський діяч Олексій Любченко на своїй сторінці у Facebook, повыдомляє «Главком». «поле бойових дій» «Здається складно уявити, що це не поле бою, а
    • Сьогодні, 12:33
    • Розсилка
    Комунальники перекопали сквер на вулиці Прирічній
    Комунальники перекопали сквер на вулиці Прирічній

    Також дісталося і дитячому майданчику, який розташований у сквері

    У столичному Оболонському районі, на вулиці Прирічній, 17, комунальники проводять ремонтні роботи, але це більше нагадує зону бойових дій. Про це інформує громадський діяч Олексій Любченко на своїй сторінці у Facebook, повыдомляє «Главком». «поле бойових дій»

    «Здається складно уявити, що це не поле бою, а звичайний київський сквер. Точніше не звичайний, а створений за бюджетні кошти та урочисто відкритий міською владою декілька років тому. Вже більше місяця тут тривають роботи по ремонту підземних комунікацій, натомість страждають від цього місцеві мешканці, а коли бачиш, що відбулося з новесенькими зруйнованими зеленими насадженнями та дитячим футбольним майданчиком взагалі немає слів», - написав Олексій.

    1 з 7
    на весь екран згорнути
    В Оболонському районі комунальники перетворили новий сквер на «поле бойових дій»
    В Оболонському районі комунальники перетворили новий сквер на «поле бойових дій»
    В Оболонському районі комунальники перетворили новий сквер на «поле бойових дій»
    В Оболонському районі комунальники перетворили новий сквер на «поле бойових дій»
    В Оболонському районі комунальники перетворили новий сквер на «поле бойових дій»
    В Оболонському районі комунальники перетворили новий сквер на «поле бойових дій»

    Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що у центрі столиці комунальники розпочали демонтаж новорічної красуні.

    Facebook
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ