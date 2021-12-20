В очікуванні морозів і проривів «Київтеплоенерго» підготувало аварійні бригади

У всіх районах Києва чергуватимуть 35 аварійних бригад

Аварійні бригади «Київтеплоенерго» готові до похолодання, яке очікується вже сьогодні ввечері у столиці. Про це повідомляє пресслужба комунального підприємства.

«Щоб забезпечити оперативне реагування у випадку пошкоджень тепломереж в умовах низьких температур, персонал аварійних бригад працюватиме в посиленому режимі. У всіх районах Києва чергуватимуть 35 аварійно-відновлювальних бригад, загалом – 1130 працівників», – йдеться в повідомленні.

Також у зв’язку з похолоданням КП «Київтеплоенерго» збільшує температурні параметри теплоносія на теплоджерелах (ТЕЦ-5, ТЕЦ-6 та майже 200 котелень). Для забезпечення зростаючого попиту на тепло та електроенергію підготовлені енергоблоки на ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6.

Як повідомлялося, за прогнозом синоптиків, 20 грудня в Києві температура повітря почне знижуватися до мінусових позначок. Надвечір у понеділок у столиці вже буде до -5-8 градусів.

Також до Києва наближається снігопад.

З 20 грудня у столиці розпочали роботу пункти обігріву, до яких може звернутися кожен, хто потребує допомоги у морозні дні.

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