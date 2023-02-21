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В одній із областей запроваджено аварійні відключення світла через негоду

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
В одній із областей запроваджено аварійні відключення світла через негоду
фото ілюстративне

Сьогодні на Київщині прогнозується дощ, а вночі мокрий сніг із поривами вітру

У Київській області запровадили аварійні відключення електроенергії через погіршення погоди. Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

«Внаслідок погіршення погоди у Київській області почались аварійні відключення світла. Наразі без електроенергії понад сім тисяч споживачів. Найбільше знеструмлень в Обухівському та Бучанському районах», – йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що сьогодні на Київщині прогнозується дощ, а вночі мокрий сніг із поривами вітру. Через це можуть падати дерева, що може призвести до обриву проводів.

«Якщо ви побачите пошкоджені мережі – ні в якому разі не наближайтесь до них та зверніться до нас», – додали в ДТЕК.

Раніше повідомлялося, що найближчим часом в Україні вируватиме циклон Willy, його особливостями будуть – рвучкий вітер, дощ та сніг, але буде тепло, до +13 градусів. Повсюди в Україні практично очікуються дощ та мокрий сніг.

Також очікуються і небезпечні метеорологічні явища

Теги: електроенергія негода Київщина

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