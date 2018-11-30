В останній день осені киян запрошують на ярмарки (адреси)
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Розсилка
На ярмарках передбачено продаж сільськогосподарської продукції
Сьогодні ярмарки відбудуться у восьми районах Києва
Сьогодні, 30 листопада, у Києві відбудуться сезонні ярмарки з метою більш повного задоволення потреб споживачів у сільськогосподарській продукції. Про це повідомили у Департаменті промисловості та розвитку підприємництва.
Отже, у п’ятницю ярмарки відбудуться у:
- Голосіївському районі – просп. Голосіївський, 116, просп. Академіка Глушкова, 25-53;
- Дарницькому районі – вул. Анни Ахматової, 31, просп. Миколи Бажана (пішохідна доріжка від ТРЦ «Аркадія» до станції метро «Осокорки»), перетин вулиць Павла Чубинського та Юрія Пасхаліна;
- Дніпровському районі – вул. Гродненська, 1/35-17-А, вул. Алматинська, 64-74;
- Печерському районі – перетин вулиць Леоніда Первомайського та Іллі Мечникова, пров. Виноградний, 4-6;
- Подільському районі – вул. Полкова, 78, вул. Світлицького, 33;
- Святошинському районі – вул. Підлісна, 8, вул. Сільська, 16;
- Солом’янському районі – вул. Освіти (у межах вулиць Вузівської та Миколи Кривоноса), пров. Ковальський (у межах вулиць Металістів та Смоленської);
- Шевченківському районі – вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4, вул. Ризька, 1, вул. Деревлянська, 16-20, міжвуличний проїзд біля скверу в межах вулиць Олеся Гончара, 65-А та Богдана Хмельницького, 94, вул. Ружинська, 16-18 (біля скверу).
Як повідомлялося, продуктові ярмарки триватимуть у Києві до кінця тижня.