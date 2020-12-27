В понеділок до Києва повертається ожеледиця

В столиці оголошено «жовтий» рівень небезпеки

В понеділок 28 грудня зранку та протягом дня очікуються пориви вітру 15-20 м/с, ожеледь, на дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий). У звʼязку з цим Київська міська державна адміністрація закликає водіїв та пішоходів бути максимально обережними.

Із метою попередження травматизму та уникнення аварійних ситуацій, Департамент муніципальної безпеки закликає при пересуванні містом дотримуватись наступних порад.

Поради водіям під час ожеледиці:

потрібно дотримуватися швидкісного режиму, дистанції та відмовитися від ризикованих маневрувань, які при несприятливих погодних умовах можуть привести до створення аварійних ситуацій;

при наближенні до пішохідних переходів та місць розташування дитячих установ знижуйте швидкість до мінімуму;

не забувайте увімкнути габаритні вогні чи протитуманні ліхтарі;

в умовах погіршення погодних умов із інтенсивним випадінням снігу та ожеледицею на дорогах не використовуйте автотранспорт із літніми шинами.

Поради пішоходам:

ходіть не поспішаючи, ноги злегка розслабте і трохи зігніть у колінах, та ступайте на всю підошву;

не тримайте руки в кишенях – це збільшує можливість не тільки падіння, але і важких травм, особливо переломів та струсів мозку. Розмахуйте руками в такт ходьби – так краще утримати рівновагу;

при порушенні рівноваги під час ходьби в ожеледицю – спробуйте швидко присісти, це найбільш реальний шанс утриматися на ногах;

будьте уважні й на тротуарі – автомобіль може занести або водій може вчасно не загальмувати;

враховуйте, що гальмівний шлях на слизькій дорозі збільшується у 4-5 рази;

обходьте металеві кришки люків – як правило, вони покриті льодом.

Пішоходам під час ожеледиці також необхідно бути особливо уважними на проїжджій частині – переходити дорогу лише у визначених місцях на дозволений сигнал світлофора.

Попередній раз перший рівень небезпеки в місті оголошувався 14 грудня, коли через ожеледь у столиці травмувалося понад 1,3 тис. людей.