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    Волинянка народила дитину і залишила її на вулиці

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    Тепер горе-матері загрожує тюремний термін - Волинянка народила дитину і залишила її на вулиці
    Тепер горе-матері загрожує тюремний термін
    фото з відкритих джерел

    Жінка приховувала вагітність від родичів

    39-річній жительці одного з сіл Ковельського району Волинської області повідомили про підозру. Вона народила дитину та залишила її на вулиці. Про це інформує пресслужба прокуратури Волинської області.

    За даними слідства, жінка приховувала вагітність та не перебувала на обліку. 25 жовтня 2021 року вона вдома народила здорову доношену дівчинку й залишила надворі.

    На щастя, дитину за деякий час знайшов її батько та викликав медичну допомогу.

    Наразі життю дівчинки нічого не загрожує.

    Тепер жінці загрожує обмеженням волі до трьох років або позбавленням волі на той самий строк.

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    Теги: Волинська область жінка немовля
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    Волинянка народила дитину і залишила її на вулиці