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    У бутику в центрі Києва молодик зламав череп охоронцю через вимогу одягти маску (відео)

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    Молоді люди без масок відмовлялися виконати вимогу охоронця й вийти з магазину - У бутику в центрі Києва молодик зламав череп охоронцю через вимогу одягти маску (відео)
    Молоді люди без масок відмовлялися виконати вимогу охоронця й вийти з магазину
    фото: скріншот із відео

    Відвідувач магазину побив охоронця

    Нещодавно в магазині Desigual на вул. Хрещатик, 42 молодик спровокував конфлікт із охоронцем і проломив йому череп. Про це повідомляє «Київ оперативний».

    Згідно з повідомленням, охоронець пропускав до магазину осіб, які дотримуються карантинних обмежень, тобто в захисних масках.

    Але пара молодих людей зайшла без масок, конфліктувала з охоронцем і самі знімали все це на відео.

    Виконати вимогу охоронця одягти маску чоловік відмовився і завдав йому удар у голову.

    В результаті цього удару в охоронця перелом черепа.

    До слова, на початку грудня охоронець Олександрівської лікарні побив металевою трубою водія авто, який разом зі своєю супутницею заїхав на територію медустанови. Потерпілим виявився приватний адвокат Дмитро Калько.

    Правоохоронці встановлюють обставини інциденту на території лікарні.

    Теги: Київ напад карантин коронавірус
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    У бутику в центрі Києва молодик зламав череп охоронцю через вимогу одягти маску (відео)