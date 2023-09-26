Понад 100 обстрілів Запоріжжя та жахливі руйнування на Одещині: яка ситуація в регіонах

Сьогодні зранку ворог вдарив з авіації по Ольгівці

Відносно спокійно, без обстрілів ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Тернопільській областях, а також на Житомирщині та Київщині. Про це свідчать дані обласних військових адміністрацій.

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Черкащина

Вночі ворог атакував область «Шахедами». Силами ППО збито чотири повітряні цілі противника. Є влучання в інфраструктурний об’єкт. Попередньо – без потерпілих. Наразі триває ліквідація наслідків.

Чернігівщина

За добу – 10 обстрілів (121 вибух). Ворог із артилерії та мінометів бив по прикордонню Корюківського та Новгород-Сіверського районів. Також вороги застосував некеровані авіаційні ракети (чотири вибухи на території Семенівської громади). Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються.

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Сумщина

Вночі ворог здійснив мінометний обстріл Зноб-Новгородської громади. Зафіксовано два вибухи. Без наслідків. Вчора протягом дня росіяни здійснили 20 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 77 вибухів. Обстрілів зазнали Есманська, Середино-Будська, Свеська, Шалигинська, Краснопільська, Білопільська, Миропільська, Великописарівська громади. У Середино-Будській громаді внаслідок обстрілу пошкоджено ЛЕП.

Дніпропетровщина

Сьогодні зранку – вибух в Кривому Розі. «Приліт» стався по одному з підприємств міста. Інформація щодо наслідків уточнюється. Люди не постраждали. Вчора від ворожих атак потерпала Нікопольщина. Зранку та вдень російська армія тероризувала Марганецьку громаду. Обстріляла її з важкої артилерії. Поцілила двома дронами-камікадзе, скинула боєприпаси з БпЛА. А вже надвечір вгатила і по Нікополю. Минулося без наслідків.

Вночі агресор тричі обстріляв Нікопольщину з важкої артилерії. Під удар потрапили районний центр, Мирівська та Червоногригорівська громади. Пошкоджені три приватні будинки, дві господарські споруди, 40 сонячних панелей. Понівечена будівля, що не експлуатувалася, та лінії електропередач.

Запорізька область

За минулу добу рашисти здійснили 124 удари по 23 містах та селах на лінії вогню. По території прифронтових населених пунктів, зокрема Гуляйполя, Новоандріївки, Червоного, Чарівного, Преображенки Малинівки, Левадного, Плавнів, Кам'янського й Степногірська прийшлося 102 артобстріли.

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Ворог здійснив вісім БПЛА-атак по Новодарівці, Малинівці та Левадному, ракетний удар по Червоному Яру, вісім РСЗВ-обстрілів Новодарівки, Малої Токмачки й Роботиного, а також вгатив п'ять авіаційними снарядами по Роботиному та Малій Токмачці. Внаслідок артудару поранення отримав 64-річний житель Гуляйполя. Також ворожа артилерія забрала життя 70-річного жителя Плавнів. Надійшло 28 повідомлень про руйнування житлових будинків, господарських споруд та об'єктів інфраструктури.

Харківщина

Вчора внаслідок обстрілів м. Вовчанськ Чугуївського району пошкоджено будинок, господарчу споруду, сталася пожежа. Знищено автомобілі, пошкоджені приватні житлові будинки. Зазнали поранення та були госпіталізовані чоловік 73 років та жінка 60 років. Внаслідок обстрілу о 19:00 горіло міське сміттєзвалище. Внаслідок артобстрілу с. Чернещина Ізюмського району пошкоджено лінію мережі електропередач. В районі смт Андріївка Ізюмського району на полі під час збору врожаю на міні підірвався комбайн; попередньо, – комбайн наїхав на ТМ-62М, зазнав механічних пошкоджень, потерпілих немає. Всього за добу по області: двоє поранених.

Луганщина

Ворог бив по Невському з авіації та артилерії. За добу зафіксовано сім вибухів. Також авіаційні нальоти рашисти здійснили на Надію, Новоєгорівку та Білогорівку. Крім того, Білогорівка витримала артилерійські удари. За добу противник здійснив 151 обстріл (539 снарядів).

Донеччина

По населених пунктах області росіяни здійснили 19 обстрілів. Під вогнем рашистів – 11 населених пунктів: Авдіївка, Курахове, Часів Яр, смт Нью-Йорк, смт Північне, с. Диліївка, с.Дружба, с. Званівка, с. Новоукраїнка, с. Олександропіль, Слов’янськ. Пошкоджено 13 житлових будинків, господарська споруда, кафе, будівля автовокзалу, будівля ринку. За добу по області двоє людей загинуло.

Миколаївщина

Вночі на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони збито шість ударних дронів типу Shahed-136/131. У Березнегуватській громаді внаслідок падіння уламків ворожого безпілотного літального апарату, збитого силами ППО, виникла пожежа на агропідприємстві. Попередньо без постраждалих. Детальна інформація уточнюється.

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Вчора ввечері місто Миколаїв зазнало ракетного удару. Влучання відбулось в обʼєкт інфраструктури на околицях міста. Детальна інформація щодо наслідків уточнюється. Також вчора вдень фіксувалися ворожі артилерійські обстріли по відкритій території за межами населених пунктів, ввечері – по акваторії Куцурубської громади. Постраждалих немає.

Одещина

Протягом двох годин російські терористи атакували ударними безпілотниками область. Більшість дронів збита. На жаль, в Ізмаїльському районі відбулись влучання у припортову інфраструктуру. Постраждали двоє чоловіків, водії вантажівок. Одному з них медичну допомогу надали на місці, другого з важкою травмою руки ушпиталили. Пошкоджено будівлю пункту пропуску, складські приміщення, близько 30 вантажівок, шість фур зайнялися. Пожежі ліквідовано.

Херсонщина

Сьогодні зранку ворог вдарив з авіації по Ольгівці. Також рашисти обстріляли Киселівку та Херсон. Є постраждалі. Інформація уточнюється. За минулу добу по області противник здійснив 93 обстріли (491 снаряд), з них по м. Херсон – дев'ять обстрілів (28 снарядів). Рашисти поцілили у райони 28 населених пунктів області; територію та будівлі навчальних закладів та ЖЕКу у Бериславському районі; адмінбудівлю у Херсонському районі; територію та будівлі навчальних закладів, гуртожитку, аптеки, підприємства харчової промисловості та ринку в Херсоні. Вчора зранку ворожа авіація атакувала Берислав. Окупанти скинули на місто чотири авіабомби. Одна з них влучила по будівлі житлово-експлуатаційної контори. Травми, несумісні з життям, отримали 73-річний та 55-річний чоловіки та 70-річна жінка. Також до лікарні доставили 59-річну жінку з травмами спини та ніг.

Крім того, під удар ворога на виїзді з міста потрапила 27-річна жінка. Її з уламковим пораненням грудної клітки та хребта доставили до лікарні. Ворог завдав артилерійського удару по Дніпровському району Херсона. Загинули двоє чоловіків та одна жінка. Ще четверо людей – травмовані. Їх доставили до лікарні. Вчора ввечері здійснено ракетний обстріл села Киселівка. Поранень зазнали четверо людей. Пошкоджено 14 будинків. Всього за добу по області: шестеро людей загинули, ще 10 – дістали поранення.

Нагадаємо, триває 580-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території та закріплюються на досягнутих рубежах.