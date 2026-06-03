Викрав чужу Tesla як «компенсацію» за колесо: патрульні Києва затримали нетверезого водія

На нетверезого водія патрульні склали адміністративний протокол за статтею про керування транспортним засобом у стані сп'яніння. Проте адміністративним штрафом справа не обмежиться

Зловмисник заявив власнику Tesla, що поверне її лише після відшкодування вигаданих збитків

В Оболонському районі столиці суперечка між водіями переросла у кримінальний злочин із викраденням елітного електрокара. Столичні інспектори по гарячих слідах розшукали та затримали чоловіка, який, перебуваючи у стані сильного алкогольного сп'яніння, привласнив чужу автівку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на патрульну поліцію Києва.

Інцидент розпочався на дорозі, де між водіями автомобілів Mercedes та Tesla спалахнув конфлікт. За словами потерпілого, який звернувся по допомогу на спецлінію 112, керманич німецького авто звинуватив його у пошкодженні колеса та почав вимагати грошову компенсацію. Не чекаючи згоди, агресивний водій Mercedes скористався тим, що Tesla була незачиненою, сів за її кермо і поїхав геть. Наостанок зловмисник заявив власнику, що поверне транспортний засіб лише після того, як той відшкодує йому вигадані збитки.

Патрульні поліцейські, які оперативно прибули на виклик, швидко розшукали викрадений електромобіль та самого фігуранта. Чоловік не заперечував своєї провини, проте інспектори одразу помітили в нього явні ознаки сильного алкогольного сп'яніння. Порушник погодився пройти перевірку на місці за допомогою приладу Драгер. Алкотестер показав 1,51 проміле, що майже у вісім разів перевищує допустиму норму.

На нетверезого водія патрульні склали адміністративний протокол за статтею про керування транспортним засобом у стані сп'яніння. Проте адміністративним штрафом справа не обмежиться. На місце події інспектори викликали слідчо-оперативну групу. Слідчі затримали зловмисника в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За процесуального керівництва Оболонської окружної прокуратури чоловіку вже повідомлено про підозру у незаконному заволодінні транспортним засобом. За скоєне йому загрожує реальний тюремний термін.

Нагадаємо, у Києві поліція затримала двох молодиків, які викрали автомобіль відомого сервісу прокату в Деснянському районі. Зловмисники відігнали іномарку в лісосмугу, де зняли з неї вартісні деталі, а понівечений кузов лишили серед дерев. Повідомляється, що інцидент стався на Троєщині. До правоохоронців звернувся представник компанії з оренди авто, який виявив зникнення Volkswagen. Машина була припаркована ввечері на узбіччі біля перехрестя вулиці Архітектора Ніколаєва та проспекту Червоної Калини, проте вже вранці її на місці не було.

Раніше повідомлялося, що у селищі Заболоття Волинської області підлітки обікрали будинок односельчанки, поки та була в іншому місті. За викрадені $18 тис. юнаки купили мотоцикл. За словами правоохоронців, 39-річна мешканка Заболоття залишила будинок без нагляду. Її односельчани-підлітки 2010 року народження, скориставшись відсутністю жінки, проникли до будинку та забрали гроші. За викрадені кошти юнаки придбали мотоцикл.