Бігла з дітьми до укриття: під час удару по Києву загинула молода мама Вероніка Чуян

Вероніка Чуян та її сини Штайві Джейкоб (2023 року народження) та Штайві Джасім (2021 року народження)

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Російський ракетний удар по столиці забрав життя матері, яка намагалася врятувати дітей

Внаслідок масованого російського удару по Києву у ніч на 2 червня 2026 року трагічно загинула мешканка столиці Вероніка Чуян.

Жінка дістала смертельні поранення від вибуху ворожої ракети, коли прямувала зі своїми малолітніми синами до укриття у підземному паркінгу сусіднього будинку. Про це повідомляють очевидці та київські спільноти, інформує «Главком».

Смерть Вероніки Чуян підтвердила її сестра Анастасія Чуян. Вона опублікувала у мережі фото сестри з її хлопчиками і додала свічу пам'яті. «Сестричка», – написала Анастасія Чуян і додала емодзі «розбите серце».

Допис Анастасії Чуян скриншот

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Відомо, що одна жінка з двома дітьми прямувала до укриття в момент вибуху: вона опинилася біля шлагбаума і загинула на місці, обох дітей госпіталізували до лікарні.



Також на цій локації загинули жінка… pic.twitter.com/ro19aBDoMc — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 2, 2026 Пдписуйтеся на канал «Главкома» у мережі Х

Як повідомив Telegram-канал «Київ Оперативний», один з синів Вероніки Чуян отримав тяжку травму, інший майже не постраждав.

«Цю неймовірну гарну дівчину звали Вероніка Чуян, 1997 року народження. Вчора її вбила Росія, коли вона бігла в укриття з двома синами – п'яти та майже трьох років», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що російська ракета влучила неподалік, жінка загинула на місці, а один із хлопчиків зазнав тяжких поранень і був терміново прооперований. Інша дитина відбулася лише забоями.

«Обидва ще не знають, що їх мами вже немає. Її вбила Росія», – додали у пабліку.

Вбита Росією під час масованої атаки на Київ Вероніка Чуян фото: соцмережі

Додаткові деталі цієї трагедії розповіла в соцмережі Threads українська адвокатка Анжела Василевська. За словами адвокатки, її помічниця в укритті протягом двох годин тримала на руках чужу дитину з тяжким пораненням кінцівки, після чого військовий медик-іноземець наклав пов’язку. Дитину госпіталізували до «Охматдиту».

Допис адвокатки Анжели Василевської скриншот

У коментарях до допису, ймовірно знайома родини, повідомила, що під час обстрілу діти перебували в укритті на паркінгу, куди також було зафіксовано влучання.

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Внаслідок атаки постраждали двоє хлопчиків – Штайві Джейкоб (2023 року народження) та Штайві Джасім (2021 року народження). У Джейкоба діагностовано мінно-вибухову травму, поранення руки та численні уламкові ушкодження.

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Також зазначається, що батько дітей є іноземцем та у вихованні дітей не бере участі.

Без мами залишилися двоє маленьких дітей скриншот

Згодом підписники адвокатки повідомили, що молодшого хлопчика з лікарні забрала тітка, він отримав лише забій. Старший брат залишиться в «Охматдиті» ще щонайменше на два тижні у відділенні ортопедії, у нього запланована операція.

Як повідомили сьогодні, 3 червня, у лікарні «Охматдит», у старшого сина Вероніки Чуян діагностували забій та гематому м'яких тканин лівого стегна. Після обстеження та надання медичної допомоги пацієнта направили на амбулаторне лікування. Дворічний син загиблої киянки зазнав серйозних поранень. У нього виявили вибуховий перелом лівого ліктьового суглоба, множинні рани тулуба та чужорідні тіла у м'яких тканинах обличчя.

Після госпіталізації лікарі стабілізували стан дитини та провели невідкладне оперативне втручання, наклавши апарат зовнішньої фіксації. Наразі хлопчик перебуває у відділенні ортопедії та травматології під постійним наглядом медиків. Попереду на нього чекають тривале лікування та реабілітація, його вже готують до наступної операції.

Також повідомляється, що бабуся дітей, яка були разом із ними, зараз в критичному стані. На допомогу хлопчикам їхні близькі організували збір коштів.

Також повідомляється, що трагедія сталася напередодні дня народження молодшого сина Вероніки Чуян.

Нагадаємо, у ніч на 2 червня російські окупанти завдали масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, морського та наземного базування різних типів. Основний напрямок удару – Київ. Також атаковано Дніпро, Харків, Запоріжжя, Полтавщину та інші регіони.

У Києві пошкодження різного ступеня зафіксовані у восьми районах. Зокрема, під ударом опинилися житлові будинки, п'ять медичних закладів, промислові підприємства та інфраструктура IT-парку Unit.City та прилеглий житловий комплекс Unit.Home. Відомо про сімох загиблих та понад 80 поранених киян.

До слова, «Главком» проаналізував, скільки коштувала Кремлю ця атака.