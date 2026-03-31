Повітряна тривога у Києві тривала 10 хвилин

Можна виходити з укриттів

У Києві о 23:28 оголосили повітряну тривогу. О 23:41 повідомлено про відбій загрози. КМДА просить всіх уважно слідкувати за повідомленнями і, у разі оголошення тривоги, повернутися до укриття.

Як відомо, у ніч на 1 квітня російська окупаційна армія вдарила безпілотниками по Кривому Рогу у Дніпропетровській області.

Росіяни атакували інфраструктуру Кривого Рогу. Внаслідок ударів постраждав 22-річний хлопець.