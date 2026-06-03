У Голосіївському районі Києва вилучено бойову частину крилатої ракети Х-101 (фото)

Рятувальники закликають мешканців столиці бути максимально обережними під час прогулянок містом, особливо після повітряних ударів

У столиці після чергового масованого обстрілу з боку Російської Федерації виявили небезпечні уламки ворожого озброєння. Зокрема, у Голосіївському районі міста було знайдено вцілілу бойову частину стратегічної крилатої ракети Х-101. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Головне управління ДСНС України у місті Києві.

На місце знахідки прибули столичні сапери, вони провели всі необхідні технічні заходи, безпечно вилучили та транспортували бойову частину для подальшого знешкодження.

«Також піротехнічні підрозділи ДСНС Києва залучались на вилучення бойової частини від ворожого дрону та обстеження території і в інших районах міста», – додали у ДСНС.

Бойова частина стратегічної крилатої ракети Х-101 фото: ДСНС Києва/Facebook

фото: ДСНС Києва

Смертоносний уламок ракети влетів глибоко у ґрунт, тому саперам довелося проводити складні земляні роботи фото: ДСНС Києва

Сапери готують знайдений уламок ракети до безпечного транспортування фото: ДСНС Києва/Facebook

Підйом уламка на автівку для подальшого транспортування фото: ДСНС Києва/Facebook

фото: ДСНС Києва/Facebook

Бойову частину вантажать на авто фото: ДСНС Києва/Facebook

У зв'язку з цим рятувальники закликають мешканців столиці бути максимально обережними та уважними під час прогулянок містом, особливо після повітряних ударів. У разі виявлення будь-яких підозрілих предметів, уламків чи деталей, схожих на боєприпаси, категорично заборонено торкатися їх або підходити близько. Про такі знахідки необхідно негайно повідомляти екстрені служби за номерами 101 або 102.

Нагадаємо, у ніч проти 2 червня російські окупанти завдали масованого комбінованого удару по столиці. Загалом пошкодження різного ступеня зафіксовані у восьми районах Києва, зокрема і в Шевченківському, де розташована кіностудія. Окрім культурних об'єктів, під ударом опинилися житлові будинки, п'ять медичних закладів, промислові підприємства та інфраструктура IT-парку Unit.City та прилеглий житловий комплекс Unit.Home. Відомо про сімох загиблих та понад 80 поранених киян. Також повідомлялося, що в Оболонському районі столиці зафіксовано пошкодження промислових об’єктів та недобудови, а на територію одного з дитячих садків упав нерозірваний боєприпас.

До слова, «Главком» проаналізував, скільки коштувала Кремлю ця атака.