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Обіцяли «зелений коридор» на кордоні з Румунією: затримано організаторів схеми для ухилянтів

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Обіцяли «зелений коридор» на кордоні з Румунією: затримано організаторів схеми для ухилянтів
Затримали підозрюваних під час отримання $16 тис.
фото: Київська міська прокуратура/Facebook
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За процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури міста Києва про підозру повідомлено 28-річній жінці та її 47-річному спільнику

У Києві викрили та затримали двох учасників злочинної схеми, які організували канал незаконного переправлення військовозобов’язаних чоловіків через державний кордон України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську міську прокуратуру.

Слідство встановило, що підозрювана займалася безпосереднім пошуком «клієнтів», які бажали нелегально виїхати з країни, та вела з ними переговори. Надалі її спільник мав організувати безпечний перетин кордону з Румунією поза офіційними пунктами пропуску.

Згідно із запропонованим планом, військовозобов’язаний чоловік мав приїхати до прикордонної зони неподалік Чернівців і протягом тижня чекати слушної нагоди для переходу розмежувальної лінії. Організатори схеми запевнили втікача, що мають «надійні домовленості» з прикордонниками, які гарантують безперешкодний рух та можливість залишитися непоміченими.

Слідство встановило, що підозрювана займалася безпосереднім пошуком «клієнтів», які бажали нелегально виїхати з країни
Слідство встановило, що підозрювана займалася безпосереднім пошуком «клієнтів», які бажали нелегально виїхати з країни
фото: Київська міська прокуратура/Facebook
Затриманим загрожує до дев'яти років позбавлення волі з обов'язковою конфіскацією майна
Затриманим загрожує до дев'яти років позбавлення волі з обов'язковою конфіскацією майна
фото: Київська міська прокуратура/Facebook

Свої послуги ділки оцінили у $17 тис. Як завдаток підозрювані взяли з чоловіка перший транш у розмірі $1 тис. Правоохоронці затримали обох фігурантів у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України безпосередньо під час передачі основної частини коштів у сумі $16 тис.

Гроші, отримані підозрюваними за допомогу у незаконному перетині державного кордону України
Гроші, отримані підозрюваними за допомогу у незаконному перетині державного кордону України
фото: Київська міська прокуратура/Facebook

Суд уже розглянув клопотання прокуратури та обрав затриманим запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Як альтернативу судді визначили для кожного можливість внесення застави у розмірі 660 тис. грн. Досудове розслідування триває. Санкція інкримінованої статті передбачає суворе покарання – до дев'яти років позбавлення волі з обов'язковою конфіскацією майна.

Нагадаємо, у столиці викрили та затримали двох учасників нелегального бізнесу, які організували схему незаконного переправлення військовозобов’язаних чоловіків через державний кордон України. За свої послуги зловмисники вимагали від клієнтів грошову винагороду у розмірі $26 тис. Слідство встановило, що ділки пообіцяли двом киянам призовного віку організувати безперешкодний перетин кордону з Угорщиною поза офіційними пунктами пропуску. Організатори схеми запевняли потенційних ухилянтів, що чудово знають так звані слабкі місця на прикордонній смузі, де можна пройти непоміченими. Свою допомогу фігуранти оцінили у $13 тис. із кожного клієнта.

Також у Києві правоохоронці викрили корупційну схему незаконного переправлення чоловіків через державний кордон. За даними слідства, 38-річний киянин, який займається підприємницькою діяльністю, підшукав 30-річного військовозобов’язаного чоловіка та запропонував йому «допомогу» в незаконному виїзді за кордон. За грошову винагороду у розмірі $25 тис. фігурант обіцяв «клієнту» оформити фіктивні медичні документи, які б дали можливість безперешкодно виїхати за межі України.

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Теги: Київ мобілізація ухилянти

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