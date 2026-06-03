Масштабна пожежа на Голосіївському проспекті: вогонь охопив три поверхи будівлі

Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

Через специфіку конструкцій вогонь миттєво розповсюдився на всю площу будинку

У Голосіївському районі столиці рятувальники ліквідували серйозне займання у триповерховій споруді, яка не експлуатувалася. Вогонь швидко поширився конструкціями будівлі, охопивши всі поверхи та дах. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Головне управління ДСНС України у місті Києві.

Повідомлення про пожежу на Голосіївському проспекті надійшло до служби порятунку сьогодні, 3 червня, о 10:52. Коли вогнеборці прибули на місце події, з'ясувалося, що пожежа виникла у триповерховій відселеній будівлі. Через специфіку конструкцій вогонь миттєво розповсюдився на всю площу споруди, включаючи покрівлю.

Пожежа виникла у триповерховій відселеній будівлі фото: ДСНС Києва

Завдяки оперативним та злагодженим діям столичних вогнеборців пожежу вдалося повністю ліквідувати о 13:20. Загальна площа займання склала 100 квадратних метрів.

Через специфіку конструкцій вогонь миттєво розповсюдився на всю площу споруди фото: ДСНС Києва

Повідомляється, що внаслідок надзвичайної події ніхто не постраждав, жертв та поранених немає. Наразі причину та обставини виникнення масштабного займання встановлюватимуть правоохоронні органи.

Нагадаємо, у ніч на 2 червня під час масштабної ворожої атаки загорілася будівля автосалону Zeekr, де представлені сучасні електромобілі. На оприлюднених відеоматеріалах видно відкрите полум'я, яке охопило будівлю, та стовпи чорного диму, що здіймаються над дахом автосалону.