Масштабна пожежа на Голосіївському проспекті: вогонь охопив три поверхи будівлі
Через специфіку конструкцій вогонь миттєво розповсюдився на всю площу будинку
У Голосіївському районі столиці рятувальники ліквідували серйозне займання у триповерховій споруді, яка не експлуатувалася. Вогонь швидко поширився конструкціями будівлі, охопивши всі поверхи та дах. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Головне управління ДСНС України у місті Києві.
Повідомлення про пожежу на Голосіївському проспекті надійшло до служби порятунку сьогодні, 3 червня, о 10:52. Коли вогнеборці прибули на місце події, з'ясувалося, що пожежа виникла у триповерховій відселеній будівлі. Через специфіку конструкцій вогонь миттєво розповсюдився на всю площу споруди, включаючи покрівлю.
Завдяки оперативним та злагодженим діям столичних вогнеборців пожежу вдалося повністю ліквідувати о 13:20. Загальна площа займання склала 100 квадратних метрів.
Повідомляється, що внаслідок надзвичайної події ніхто не постраждав, жертв та поранених немає. Наразі причину та обставини виникнення масштабного займання встановлюватимуть правоохоронні органи.
Нагадаємо, у ніч на 2 червня під час масштабної ворожої атаки загорілася будівля автосалону Zeekr, де представлені сучасні електромобілі. На оприлюднених відеоматеріалах видно відкрите полум'я, яке охопило будівлю, та стовпи чорного диму, що здіймаються над дахом автосалону.
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