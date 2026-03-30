Четверта за добу повітряна тривога у Києві тривала близько 20 хвилин
Громадянам можна виходити з укриттів
О 14:04 30 березня 2026 року столичне небо розірвали сирени повітряної тривоги через загрозу балістичного озброєння. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
«Вся Україна – ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область РФ», – йдеться у повідомленні.
О 14:26 у Києві оголосили відбій повітряної загрози. Небезпека тривала 22 хвилин.
Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:
Нагадаємо, в Україні триває 1496-й день повномасштабного вторгнення РФ.
Коментарі — 0