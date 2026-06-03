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Столична влада знайшла нові місця для підприємців зі знищеного «Квадрату»

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Столична влада знайшла нові місця для підприємців зі знищеного «Квадрату»
Знищений внаслідок масованої атаки на Київ у ніч проти 24 травня ТРЦ «Квадрат» на Лук'янівці
фото: Єлизавета Жабська/glavcom.ua
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На заклик міста відгукнулися представники 23 найвідоміших ТРЦ столиці

Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА оперативно домовився з адміністраціями провідних ТРЦ Києва про надання робочих місць підприємцям, які постраждали внаслідок ворожого удару 24 травня по об’єктах торгівлі біля станції метро «Лук’янівська», зокрема по ТРЦ «Квадрат». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу КМДА

За інформацією Департаменту, на заклик міста відгукнулися представники 23 найвідоміших торговельно-розважальних центрів. Усі вони висловили готовність надати постраждалим підприємцям можливість продовжити свою справу на вільних торговельних площах.

Зазначається, що окрім надання приміщень, сторони обговорили запровадження пільгових умов розміщення і термін їх дії. Із кожним підприємцем умови цієї підтримки обговорюватимуть індивідуально, що дасть можливість бізнесу швидше відновити свою діяльність.

До підтримки підприємців також долучився комунальний Житній ринок, він готовий прихистити на пільгових умовах усіх охочих підприємців, які раніше працювали на Лук’янівському ринку. Як запевняють в адміністрації Житнього ринку, вільних місць вистачить для кожного, хто потребує допомоги у відновленні бізнесу.

«Ми вдячні кожному керівнику торговельного центру та колективу Житнього ринку, які відгукнулися на ситуацію та пропонують конкретні рішення для того, щоб київські підприємці могли якнайшвидше повернутися до роботи», – зазначив директор Департаменту Володимир Костіков.

Департамент продовжує координувати процес надання допомоги та закликає всіх постраждалих підприємців звертатися до профільного підрозділу КМДА. Детальну інформацію про доступні майданчики та умови співпраці можна отримати за тел.: (044) 246-66-36 (відділ торгівлі та побуту Управління торгівлі та побуту).

Нагадаємо, внаслідок масованої атаки на Київ у ніч проти 24 травня російські окупанти вкотре завдали ударів по Шевченківському району столиці, сильно понівечивши історичну Лук'янівку. Під ворожим вогнем опинилися вхід до станції метро, культовий ресторан McDonald's, місцевий ринок та великий торговельний центр. Кореспондентка «Главкома» побувала на місці трагедії та зафіксувала, як район оговтується від чергового терористичного акту та як проходять аварійно-відновлювальні роботи.

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Теги: Київ метро бізнес ринок обстріл КМДА столиця

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