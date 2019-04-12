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    В Україні відкрили нову обсерваторію для спостереження за супутниками на орбіті Земля

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    В Україні відкрили нову обсерваторію для спостереження за супутниками на орбіті Земля

    Крім обсерваторії ще запустили й систему, яка здатна здійснювати контроль за космічним сміттям

    На Київщині відкрито нову астрономічну обсерваторію Національного центру управління та випробувань космічних засобів. Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони.

    Як розповів начальник центру управління та випробувань космічних засобів Володимир Присяжний, обсерваторія призначена для спостереження за штучними супутниками Землі.

    У Національному центрі управління та випробувань космічних засобів зазначили, що в Україні подібних астрономічних обсерваторій є декілька і усі вони мають різні завдання. Вони мають можливість отримувати інформацію про конкретне призначення кожного космічного об’єкта, оперативно проводити оцінку його можливостей з точки зору потенційних загроз. Крім того, здатні формувати цілевказівки для ударних систем високоточної зброї.

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    Крім цього запустили в експлуатацію ще систему «Збруч», яка здійснює контроль за космічними об’єктами, що перебувають на орбіті. Зокрема, і за космічним сміттям, яке становить потенційну загрозу.

    «На сьогодні ми вже маємо каталог з приблизно 12 тис. космічних об’єктів, за якими спостерігаємо та здійснюємо контроль», — додав Присяжний.

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