Могилянка обрала нового президента
Андрій Мелешевич переміг у виборах президента Національного університету «Києво-Могилянська академія»
Відбулися вибори президента Національного університету «Києво-Могилянська академія»
У середу, 12 лютого, відбувся другий тур виборів президента Національного університету «Києво-Могилянська академія».
За результатами голосування, перемогу отримав Андрій Мелешевич. Про це повідомляється на сайті НаУКМА.
Голоси розподілились наступним чином:
- Андрій Мелешевич - 255 голосів (50,7%)
- Марина Ткачук - 226 голосів (44,9%)
- не підтримую жодного кандидата - 21 (4,2%)
Протокол Виборчої комісії можна переглянути за посиланням.
Участь у другому турі взяли участь 503 з 566 виборців.