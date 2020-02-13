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    Наука та освіта

    Могилянка обрала нового президента

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    Андрій Мелешевич переміг у виборах президента Національного університету &laquo;Києво-Могилянська академія&raquo; - Могилянка обрала нового президента
    Андрій Мелешевич переміг у виборах президента Національного університету «Києво-Могилянська академія»

    Відбулися вибори президента Національного університету «Києво-Могилянська академія»

    У середу, 12 лютого, відбувся другий тур виборів президента Національного університету «Києво-Могилянська академія».

    За результатами голосування, перемогу отримав Андрій Мелешевич. Про це повідомляється на сайті НаУКМА.

    Голоси розподілились наступним чином: 

    • Андрій Мелешевич - 255 голосів (50,7%)
    • Марина Ткачук - 226 голосів (44,9%)
    • не підтримую жодного кандидата - 21 (4,2%)
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    Протокол Виборчої комісії можна переглянути за посиланням

    Участь у другому турі взяли участь 503 з 566 виборців. 

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