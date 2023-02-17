В Україні скасовано масштабну повітряну тривогу (карта)

Повітряна тривога оголошувалася через зліт носія «Кинджалів» Міг-31

У багатьох областях України лунають сирени відбою. Повітряна тривога оголошувалася через зліт носія «Кинджалів» Міг-31.

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Це вже друга масштабна тривога за сьогодні.

Карта повітряних тривог виглядала так:

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Як повідомлялося, Росія збільшила кількість бойових кораблів у Чорному морі.

Нагадаємо, триває 359-а доба повномасштабної війни Росії проти України. Минулої доби підрозділи Сил оборони відбили атаки російських загарбників у районах населених пунктів Гряниківка і Синьківка Херсонської області; Стельмахівка, Кремінна, Діброва і Білогорівка Луганської області; Роздолівка, Федорівка, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське, Сєвєрне, Водяне, Мар’їнка, Новомихайлівка і Вугледар на Донеччині.