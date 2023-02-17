Росія збільшила кількість бойових кораблів у Чорному морі

У Середземному морі десять кораблів, з них п’ять носіїв «Калібрів», загальний залп яких становить – 72 ракети

Російській загарбники збільшили присутність бойових кораблів у Чорному морі до 11. Про це повідомляє пресцентр Військово-морських сил Збройних сил України.

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Зазначається, що станом на 10:00 сьогоднішнього дня у Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 11 ворожих кораблів, з них три – носії крилатих ракет «Калібр», загальний залп яких становить близько 24 ракет.

Також зазначається, що в Азовському морі ворог тримає один корабель, в Середземному – десять кораблів, з них п’ять носіїв «Калібрів», загальний залп яких становить – 72 ракети.

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Нагадаємо, триває 359-а доба повномасштабної війни Росії проти України. Минулої доби підрозділи Сил оборони відбили атаки російських загарбників у районах населених пунктів Гряниківка і Синьківка Херсонської області; Стельмахівка, Кремінна, Діброва і Білогорівка Луганської області; Роздолівка, Федорівка, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське, Сєвєрне, Водяне, Мар’їнка, Новомихайлівка і Вугледар на Донеччині.