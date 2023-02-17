Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росія збільшила кількість бойових кораблів у Чорному морі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росія збільшила кількість бойових кораблів у Чорному морі
фото ілюстративне

У Середземному морі десять кораблів, з них п’ять носіїв «Калібрів», загальний залп яких становить – 72 ракети

Російській загарбники збільшили присутність бойових кораблів у Чорному морі до 11. Про це повідомляє пресцентр Військово-морських сил Збройних сил України.

Зазначається, що станом на 10:00 сьогоднішнього дня у Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 11 ворожих кораблів, з них три – носії крилатих ракет «Калібр», загальний залп яких становить близько 24 ракет.

Також зазначається, що в Азовському морі ворог тримає один корабель, в Середземному – десять кораблів, з них п’ять носіїв «Калібрів», загальний залп яких становить – 72 ракети.

Нагадаємо, триває 359-а доба повномасштабної війни Росії проти України. Минулої доби підрозділи Сил оборони відбили атаки російських загарбників у районах  населених пунктів Гряниківка і Синьківка Херсонської області; Стельмахівка, Кремінна, Діброва і  Білогорівка Луганської області; Роздолівка, Федорівка, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське, Сєвєрне, Водяне, Мар’їнка, Новомихайлівка і Вугледар на Донеччині.

Читайте також: Банкова розкрила плани Кремля на 24 лютого
Теги: Чорне море ракета Вугледар 24 лютого Бахмут ворог корабель

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На кораблях окупантів чималий залп ракет
Росія вивела в Чорне море 12 кораблів: скільки на них крилатих ракет «Калібр»
27 сiчня, 22:12
Окупанти посилили розвідку безпілотниками
Росіяни вивели у Чорне море додатковий ракетоносій
3 лютого, 09:24
Основна частина ядерного потенціалу розміщена на підводних човнах та надводних кораблях Північного флоту
Уперше за 30 років: Росія вивела у море кораблі з ядерною зброєю
14 лютого, 08:42

Події в Україні

Справа Лозинського: суд скасував домашній арешт, ексчиновника беруть під варту
Справа Лозинського: суд скасував домашній арешт, ексчиновника беруть під варту
В Україні скасована масштабна повітряна тривога (мапа)
В Україні скасована масштабна повітряна тривога (мапа)
Росія збільшила кількість бойових кораблів у Чорному морі
Росія збільшила кількість бойових кораблів у Чорному морі
Узаконили анексію України: СБУ повідомила про підозру суддям РФ
Узаконили анексію України: СБУ повідомила про підозру суддям РФ
Росіяни змінили тактику ведення бою на Донеччині: деталі
Росіяни змінили тактику ведення бою на Донеччині: деталі
П’ять ракет по Харкову, на Херсонщині загинули мирні жителі. Ситуація в регіонах 17 лютого
П’ять ракет по Харкову, на Херсонщині загинули мирні жителі. Ситуація в регіонах 17 лютого

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
32K
Чи буде масований авіаналіт окупантів на Україну: оцінка аналітиків ISW
13K
Як російські військовополонені просили вибачення в українців (відео)
8707
В Антарктиді тане льодовик Судного дня: чим це загрожує
7695
Нові обстріли, шокуючі плани Кремля та знову землетрус: головне за ніч
6012
У Росії вибух на заводі, що виробляє детонатори: є жертви
5961
Великий обмін полоненими. Додому повернулися оборонці «Азовсталі» (відео)

Новини

Захопити Бахмут до 24 лютого: ISW дав невтішний прогноз планам Путіна
Сьогодні, 06:23
Аналітики ISW вказали, що зруйнує плани Росії вести великий наступ
Вчора, 06:27
В Україну повернеться дефіцит електроенергії: у ДТЕК назвали причини
15 лютого, 14:29
Українська розвідка співпрацює з дуже близькими до Путіна людьми
15 лютого, 08:04
Набурили досхочу: у Bloomberg підрахували, скільки нафтосверловин має Росія
14 лютого, 16:38
Після розгрому Путін може направити на штурм Вугледара нові сили – ISW
14 лютого, 07:33

Прес-релізи

«Туман війни» – як війна в Україні змінила ландшафт кіберзагроз
«Туман війни» – як війна в Україні змінила ландшафт кіберзагроз
16 лютого, 15:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту