Вакарчук влаштував концерт у столичному метро (відео)

Концерт покажуть на ТБ у Великдень

«Океан Ельзи» зіграв благодійний концерт «І все буде добре» на станції метро «Золоті ворота» у Києві. Там досі мешкають кияни, які ховаються від російських обстрілів.

У мережі показали відповідне відео.

На кадрах знято, як Вакарчук виконує свій всесвітньо відомий хіт «Я не здамся без бою».

На записі видно, що станцію київського метро було заповнено людьми. На ній для гурту встановили концертний майданчик.

На сторінці українського колективу у Facebook повідомили, що у неділю, 24 квітня, в ефірі єдиного телемарафону новин покажуть благодійний концерт гурту. Його назвали «І все буде добре» та зняли на станції метро «Золоті ворота».

«Так, під час і після телевізійної трансляції на спеціальному сайті проводитиметься збір коштів на рахунок благодійного фонду «Твоя опора». Зібрані кошти відправлять для допомоги найменшим українцям – дітям, які постраждали від жорстокої війни Росії», – сказано в повідомленні.

Фонд закуповує медикаменти, вироби медичного призначення та медичне обладнання, які доправляють у лікарні, де допомагають пораненим і хворим дітям. Також у фонді виділяють гроші на гуманітарні потреби дітей із дитбудинків, шкіл-інтернатів і дітей, що стали тимчасовими переселенцями.

Зробити допомогу можна буде на сайті, де відбуватиметься збирання коштів. Також абоненти Київстар, Vodafone та lifecell зможуть підтримати зробити пожертву через СМС.