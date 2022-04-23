Евакуаційні рейси «Укрзалізниці» на 23 квітня

Час відправлення потягів може змінюватися протягом дня

«Укрзалізниця» опублікувала графік евакуаційних рейсів на суботу, 23 квітня. Вивозитимуть людей, зокрема, з Покровська, Запоріжжя та Харкова.

В Укрзалізниці підкреслюють, що час відправлення потягів може змінюватися протягом дня. Тож необхідно стежити за актуальними оновленнями перевізника на його сайті.

Евакуаційні рейси на 23 квітня

11:30 – 219/220 Запоріжжя-1 – Львів

14:30 – 220/219 Львів – Запоріжжя-1

16:30 – 234/233 Покровськ – Чоп

23:30 – 234/233 Чоп – Дніпро

06:00 – 209/210 Івано-Франківськ – Харків-Пасажирський

11:30 – 209/210 Харків-Пасажирський – Івано-Франківськ

Напередодні міністерка Ірина Верещук зазначила, що сьогодні, 23 квітня, можуть відкрити гуманітарний коридор з Маріуполя. Мешканців міста вона попрохала слідкувати за інформацією та бути готовими покинути заблоковане місто.