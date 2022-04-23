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    Події в Україні

    Евакуаційні рейси «Укрзалізниці» на 23 квітня

    &laquo;Укрзалізниця&raquo; вивозить людей із небезпечних регіонів України, де ведуться бойові дії - Евакуаційні рейси «Укрзалізниці» на 23 квітня
    «Укрзалізниця» вивозить людей із небезпечних регіонів України, де ведуться бойові дії
    фото з відкритих джерел

    Час відправлення потягів може змінюватися протягом дня

    «Укрзалізниця» опублікувала графік евакуаційних рейсів на суботу, 23 квітня. Вивозитимуть людей, зокрема, з Покровська, Запоріжжя та Харкова.

    В Укрзалізниці підкреслюють, що час відправлення потягів може змінюватися протягом дня. Тож необхідно стежити за актуальними оновленнями перевізника на його сайті.

    Евакуаційні рейси на 23 квітня

    • 11:30 – 219/220 Запоріжжя-1 – Львів
    • 14:30 – 220/219 Львів – Запоріжжя-1
    • 16:30 – 234/233 Покровськ – Чоп
    • 23:30 – 234/233 Чоп – Дніпро
    • 06:00 – 209/210 Івано-Франківськ – Харків-Пасажирський
    • 11:30 – 209/210 Харків-Пасажирський – Івано-Франківськ

    Напередодні міністерка Ірина Верещук зазначила, що сьогодні, 23 квітня, можуть відкрити гуманітарний коридор з Маріуполя. Мешканців міста вона попрохала слідкувати за інформацією та бути готовими покинути заблоковане місто.

    Теги: Запоріжжя росія окупанти війна Дніпро Львів Україна Івано-Франківськ окупація #stoprussia
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    Евакуаційні рейси «Укрзалізниці» на 23 квітня