Кличко хоче змусити вандалів з Алеї художників прибирати вулиці



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Камери відеоспостереження зафіксували групу вандалів Фото: пресслужба мера Києва

Правоохоронці затримали 11 молодиків, які вирвали підсвітку на Алеї художників

Мер Києва Віталій Кличко подякував правоохоронцям за оперативне затримання вандалів, які в ніч на 29 січня пошкодили LED-підсвітку перил на Алеї художників.

Про це столичний голова написав на своїй сторінці у Facebook.

«Хочу подякувати столичним правоохоронцям, що оперативно відреагували на звернення міської влади та затримали вандалів, які в ніч на 29 січня пошкодили LED-підсвітку перил на Алеї художників. Усього затримали 11 молодиків. Один з них тієї ночі встиг ще й побити людину біля одного з супермаркетів. Усі «недогерої» понесуть покарання. Дії молодиків зафіксовані на камеру відеоспостереження, матеріали ми передали правоохоронцям», - зазначив Кличко.

Він наполягатиме, щоб вандалів також залучили до громадських робіт на користь міста. «Бо, якщо так «сверблять» руки, нехай прибирають вулиці, а не паплюжать об’єкти, що ми створюємо для киян та гостей столиці», - написав Кличко.

Нагадаємо, 29 січня під час щотижневої наради на Андріївському узвозі у Києві було зафіксовано вирвані елементи LED підсвітки, яка вмонтована у перила вздовж Алеї художників.

Згодом столична влада передала Подільському управлінню поліції Києва фото та відеоматеріали, на яких зафіксовано групу молодиків, що пошкодили підсвітку на Алеї художників