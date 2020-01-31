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    Кличко хоче змусити вандалів з Алеї художників прибирати вулиці

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    Камери відеоспостереження зафіксували групу вандалів - Кличко хоче змусити вандалів з Алеї художників прибирати вулиці
    Камери відеоспостереження зафіксували групу вандалів
    Фото: пресслужба мера Києва

    Правоохоронці затримали 11 молодиків, які вирвали підсвітку на Алеї художників

    Мер Києва Віталій Кличко подякував правоохоронцям за оперативне затримання вандалів, які в ніч на 29 січня пошкодили LED-підсвітку перил на Алеї художників.

    Про це столичний голова написав на своїй сторінці у Facebook.

    «Хочу подякувати столичним правоохоронцям, що оперативно відреагували на звернення міської влади та затримали вандалів, які в ніч на 29 січня пошкодили LED-підсвітку перил на Алеї художників. Усього затримали 11 молодиків. Один з них тієї ночі встиг ще й побити людину біля одного з супермаркетів. Усі «недогерої» понесуть покарання. Дії молодиків зафіксовані на камеру відеоспостереження, матеріали ми передали правоохоронцям», - зазначив Кличко.

    Він наполягатиме, щоб вандалів також залучили до громадських робіт на користь міста. «Бо, якщо так «сверблять» руки, нехай прибирають вулиці, а не паплюжать об’єкти, що ми створюємо для киян та гостей столиці», - написав Кличко.

    Нагадаємо, 29 січня під час щотижневої наради на Андріївському узвозі у Києві було зафіксовано вирвані елементи LED підсвітки, яка вмонтована у перила вздовж Алеї художників.

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    Кличко хоче змусити вандалів з Алеї художників прибирати вулиці
    Кличко хоче змусити вандалів з Алеї художників прибирати вулиці
    Кличко хоче змусити вандалів з Алеї художників прибирати вулиці
    Кличко хоче змусити вандалів з Алеї художників прибирати вулиці
    Кличко хоче змусити вандалів з Алеї художників прибирати вулиці

    Згодом столична влада передала Подільському управлінню поліції Києва фото та відеоматеріали, на яких зафіксовано групу молодиків, що пошкодили підсвітку на Алеї художників

    Національна поліція України Віталій Кличко Київ вандалізм мер
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