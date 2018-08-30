Вандали зіпсували щойно відремонтовану дорогу на вул. Леонтовича (фото)



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Фото: Київавтодор Псевдореклама на велодсмузі на вулиці Леонтовича

Новий тротуар та велосмуга на вулиці Леонтовича були зіпсовані псевдорекламою

Лише 27 серпня вул. Леонтовича у Києві була відкрита після капітального ремонту. Нове дорожнє покриття, тротуари, тактильна плитка для людей з вадами зору, місця для паркування інвалідів, велосмуга, сучасне освітлення та озеленення - вулиця повністю відповідає європейським стандартам і вимогам.

Проте, у четвер, 30 серпня, зранку вулиця Леонтовича вже мала дещо інший вигляд – новий тротуар з ФЕМів та велосмуга були зіпсовані псевдорекламою. Про це повідомилакомунальна корпорація «Київавтодор».

Шляхоексплуатаційне підприємство Шевченківського району комунальної корпорації «Київавтодор» як балансоутримувач вулиці звернулося с заявою щодо пошкодження дорожнього покриття до Головного управління Національної поліції України в Києві.

«Київатводор» звертається до всіх киян та гостей міста Києва не бути байдужими і не закривати очі, коли несвідомі громадяни псують або знищують елементи дорожньої інфраструктури, та обов’язково повідомляти про такі випадки поліцію або диспетчерську службу КК «Київавтодор» за телефоном: 284-74-19 (цілодобово).

Нагадаємо, 27 серпня мер столиці Віталій Кличко відкрив рух по оновленій вулиці Леонтовича. Капітальний ремонт там тривав три тижні