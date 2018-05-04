Вантажник обкрадав склад, «обліпившись» чужим добром
- Сьогодні, 18:08
-
Розсилка
44-річного працівника «на гарячому» затримала охорона підприємства
Товарів на суму близько трьох тисяч гривень намагався винести на собі вантажник одного зі складів Броварського району. 44-річного працівника «на гарячому» затримала охорона підприємства та викликала поліцію. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.
Крадені цигарки, гель для душу, кориця, кулькові ручки, іграшки, медичний пластир, корм для кицьок та віскі чоловік поступово складав в робочу шафу.
«Цього разу за допомогою липкої стрічки примотав чуже добро на себе та хотів пройти повз охоронників. Спроба виявилася невдалою», - інформують у поліції.
Чоловік у скоєному зізнався.
За даним фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Зловмисникові загрожує від чималого штрафу до трьох років позбавлення волі.