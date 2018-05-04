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    Вантажник обкрадав склад, «обліпившись» чужим добром

    44-річного працівника «на гарячому» затримала охорона підприємства
    Товарів на суму близько трьох тисяч гривень намагався винести на собі вантажник одного зі складів Броварського району. 44-річного працівника «на гарячому» затримала охорона підприємства та викликала поліцію. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області. Крадені цигарки, гель для душу, кориця,
    • Сьогодні, 18:08
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    <span lang="UK">Чоловік за допомогою липкої стрічки примотав до себе крадені речі</span>
    Фото: Нацполіція
    Чоловік за допомогою липкої стрічки примотав до себе крадені речі

    44-річного працівника «на гарячому» затримала охорона підприємства

    Товарів на суму близько трьох тисяч гривень намагався винести на собі вантажник одного зі складів Броварського району. 44-річного працівника «на гарячому» затримала охорона підприємства та викликала поліцію. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

    Крадені цигарки, гель для душу, кориця, кулькові ручки, іграшки, медичний пластир, корм для кицьок та віскі чоловік поступово складав в робочу шафу.

    «Цього разу за допомогою липкої стрічки примотав чуже добро на себе та хотів пройти повз охоронників. Спроба виявилася невдалою», - інформують у поліції.

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    Вантажник обкрадав склад, «обліпившись» чужим добром
    Вантажник обкрадав склад, «обліпившись» чужим добром
    Вантажник обкрадав склад, «обліпившись» чужим добром

    Чоловік у скоєному зізнався.

    За даним фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.1  ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Зловмисникові загрожує від чималого штрафу до трьох років позбавлення волі.

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