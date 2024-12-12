Підозрюваний у хабарництві Князєв остаточно звільнений з Верховного Суду

В організації Transparency International Ukraine уточнили, що це – остаточне рішення у цьому питанні в межах України

У четвер, 12 грудня, Велика палата Верховного Суду підтвердила рішення Вищої ради правосуддя про звільнення Всеволода Князєва з посади судді Верховного Суду. Про це повідомляє пресслужба Верховного Суду.

Зазначається, що 18 липня Вища рада правосуддя ухвалила рішення про звільнення Князєва з посади судді Верховного Суду. Уже 15 серпня Князєв спробував оскаржити це рішення у Великій палаті Верховного Суду.

«За результатами розгляду касаційної скарги, 12 грудня Велика палата ВС залишила без змін рішення ВРП і в такий спосіб підтвердила звільнення Всеволода Князєва з посади судді Верховного Суду», – йдеться в повідомленні.

До того ж в організації Transparency International Ukraine уточнили, що це – остаточне рішення у цьому питанні в межах України.

Як відомо, Князева звинувачують в отриманні хабаря у розмірі 2,7 мільйона доларів.

Варто нагадати, що у 2017 році Князєв орендував квартиру у Печерському районі Києва за заниженою ціною – 1 тис. грн на місяць. Різниця між ринковою вартістю оренди й фактичною сумою була визнана незаконним подарунком, що порушує Закон України «Про запобігання корупції».

26 грудня 2023 року Печерський районний суд Києва оштрафував Князєва на 2 550 грн і постановив конфіскувати незаконний подарунок у 906 600 грн. А пізніше Київський апеляційний суд підтвердив це рішення.

Після завершення апеляційного розгляду НАЗК звернулося до Вищої ради правосуддя – вона відкрила дисциплінарну справу, що завершилася звільненням Князєва з посади. Водночас сам Князєв не погодився із таким рішенням і оскаржив його у Верховному Суді. Зрештою, сьогодні Велика Палата ВС таки поставила фінальну крапку в притягненні Князєва до дисциплінарної відповідальності.

Вища рада правосуддя відсторонила суддю Верховного суду Всеволода Князєва від здійснення правосуддя до 6 квітня 2024 року. Відповідне рішення було ухвалене на засіданні ради. Рішення підтримали 14 із 14 присутніх членів Вищої ради правосуддя.