Викладач Київського університету, батько відомої журналістки отримав догану за сексизм

Студенти одного з найпопулярніших вишів країни місяцями домагаються звільнення одіозного професора

Студенти Навчально-наукового інституту журналістики Київського національного університету ім. Тараса Шевченка звинувачують професора Микиту Василенка в сексизмі і вимагають від уповноваженого Верховної Ради з прав людини його звільнення. Викладач отримав догану, проте про усунення з посади наразі не йдеться. Про це розповіла студентка вишу та військовослужбовиця Оксана Паращак у коментарі hromadske. За її словами, студенти поскаржилися на Василенка ще торік влітку.

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«Викладач зловживає сексистськими коментарями в бік студенток. У час повномасштабної війни Росії проти України зазначений викладач розповідає студентам на заняттях про «велич Росії», – йдеться в листі до ексдиректора інституту Володимира Різуна, на якому свій підпис лишили понад 170 студентів закладу.

Також освітяни розповіли, що до повномасштабного вторгнення Василенко агітував їх вступати до лав проросійської партії ОПЗЖ, яку згодом було заборонено в Україні.

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Оксана Паращак стверджує, що робоча група, яка мала б опрацювати звернення студентів, «не дійшла згоди»: «Різун заявив, що не має повноваження кваліфікувати докази як порушення, а також визнав, що не дивився відео та не слухав аудіодокази поведінки з ознаками дискримінації».

Уже після цього студентка звернулася до уповноваженого з прав людини Дмитра Лубінця. У січні цьогоріч він відповів, що постійна комісія Вченої ради КНУ ім. Шевченка з питань етики створила робочу групу для опрацювання питань щодо сексизму, порушених у зверненні.

Фахівці визнали факти порушень етики, а також заявили, що підхід керівництва, Вченої ради та студентського парламенту навчального закладу призвів до репутаційних втрат не лише інституту, а й усього університету. На підставі висновків комісії Василенку винесли догану, однак студенти продовжують вимагати звільнення професора.

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«Про яку гендерну рівність та боротьбу за права жінок ми можемо говорити, якщо в топовому університеті країни викладач розповідає студенткам, що ті не можуть бути ані хорошими журналістками, ані військовослужбовицями?» – наголосила Оксана Паращак.

Адміністрація інституту наразі свою позицію не оприлюднила.

Зазначимо, що Микита Василенко є батьком української журналістки Соні Кошкіної.