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Україна має свою лазерну зброю «Тризуб» – очільник Сил безпілотних систем

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Україна має свою лазерну зброю «Тризуб» – очільник Сил безпілотних систем
Окремо Сухаревський звернув увагу на розвиток дронів-«матки», які несуть легкі ударні дрони
фото: armyinform.com.ua

Командувач: Військові працюють над тим, аби масштабувати і посилювати лазер

Україна має свою лазерну зброю – «Тризуб». Крім того, зараз розвивається проєкт із застосуванням дрона-«матки» з двома FPV. Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Вадим Сухаревський, передає «Інтерфакс-Україна».

«Ми можемо констатувати, що сьогодні Україна є, якщо я не помиляюся, п'ятою країною, яка може сказати, що в неї є лазер. На сьогодні ми вже на висоті понад 2 км цим лазером можемо збивати літаки», – розповів Сухаревський.

Командувач додав, що військові працюють над тим, аби масштабувати і посилювати лазер.

Окремо Сухаревський звернув увагу на розвиток дронів-«матки», які несуть легкі ударні дрони.

«Ми сьогодні застосовуємо так звані дрони-«матки», носії FPV, з глибиною занесення понад 70 км. Вони несуть два FPV під собою і реально виступають ретранслятором і вражають глибинні об'єкти противника. Як на мене, це справді прорив», – наголосив Сухаревський. Він додав, що масштабування цього проєкту – один із найперспективніших елементів у роботі.

До слова, цього місяця у Великій Британії протестували високоенергетичну лазерну зброю з бронетехніки – вона може збивати дрони в повітрі, що і відбулося під час випробувань. Про це повідомило міністерство оборони країни.

Повідомляється, що Британія вбудувала лазер у бронетранспортер Wolfhound. Принцип роботи лазера полягає в тому, що він направляє інтенсивний промінь інфрачервоного світла у формі енергії до своєї мети за допомогою вдосконалених датчиків і систем відстеження, які гарантують фіксацію та точність у реальному часі.

На відміну від звичайної зброї, лазерна фактично не обмежена кількістю боєприпасів. Це може стати економічно ефективною альтернативою деяким іншим видам озброєння.

До слова, військово-морські сили Великої Британії отримають до шести нових кораблів, які володіють лазерною зброєю та можливостями із запуску безпілотників, заявив міністр оборони країни Грант Шаппс. Він запевнив, що військово-Морські сили винесли уроки з війни в Україні, і що зі зміною характеру морської війни також змінювалися і типи кораблів, необхідних для морської піхоти.

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Теги: міністр військові Україна озброєння грант полковник Вадим Сухаревський

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