Генсек НАТО розповів, як просив Зеленського зробити йому послугу

Рютте натякнув Зеленському на зміну тактики у комунікації із Шольцом

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що іноді різка критика президента України Володимира Зеленського на адресу канцлера Німеччини Олафа Шольца є невиправданою. Про це він сказав в інтерв'ю dpа, фрагменти якого наводить Spiegel.

«Я часто говорив Зеленському, що він повинен припинити критикувати Шольца, тому що я вважаю це несправедливим» – сказав Рютте. Те, що Шольц зробив для України, вражає, вважає генсек.

За його словами, Шольц сприяв тому, що Німеччина посідає друге місце після США за обсягами військової підтримки України. Це досягнення, за яке Київ також може бути вдячний.

Водночас Рютте дав зрозуміти, що, на відміну від Шольца, він постачав б Україні крилаті ракети Taurus і не накладав жодних обмежень на їхнє використання.

«Загалом, ми знаємо, що такі можливості дуже важливі для України», – сказав колишній прем'єр-міністр Нідерландів. Але не йому вирішувати, що саме мають постачати союзники.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц укотре виступив проти постачання далекобійної зброї Україні. Він аргументує це необхідністю уникнути конфлікту між НАТО і Росією.

Також Олаф Шольц у своїй першій передвиборчій промові заявив, що прагнення України отримати німецькі далекобійні ракети Taurus – це «гра в російську рулетку з безпекою Німеччини».

Водночас уряд Німеччини розробив план дій на випадок війни. Він передбачає можливу евакуацію населення, обов'язкову службу для призовників і багато іншого. Влада представила новий військовий план під назвою «Рамкова директива щодо загальної оборони». У документі прописано заходи, які мають бути вжиті під час військового конфлікту.