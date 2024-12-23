Головна Світ Політика
search button user button menu button

Генсек НАТО розповів, як просив Зеленського зробити йому послугу

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Генсек НАТО розповів, як просив Зеленського зробити йому послугу
Володимир Зеленський і Марк Рютте у Брюсселі, 18 грудня 2024 р.
фото: Офіс президента України

Рютте натякнув Зеленському на зміну тактики у комунікації із Шольцом

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що іноді різка критика президента України Володимира Зеленського на адресу канцлера Німеччини Олафа Шольца є невиправданою. Про це він сказав в інтерв'ю dpа, фрагменти якого наводить Spiegel.

«Я часто говорив Зеленському, що він повинен припинити критикувати Шольца, тому що я вважаю це несправедливим» – сказав Рютте. Те, що Шольц зробив для України, вражає, вважає генсек.

За його словами, Шольц сприяв тому, що Німеччина посідає друге місце після США за обсягами військової підтримки України. Це досягнення, за яке Київ також може бути вдячний.

Водночас Рютте дав зрозуміти, що, на відміну від Шольца, він постачав б Україні крилаті ракети Taurus і не накладав жодних обмежень на їхнє використання.

«Загалом, ми знаємо, що такі можливості дуже важливі для України», – сказав колишній прем'єр-міністр Нідерландів. Але не йому вирішувати, що саме мають постачати союзники.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц укотре виступив проти постачання далекобійної зброї Україні. Він аргументує це необхідністю уникнути конфлікту між НАТО і Росією. 

Також Олаф Шольц у своїй першій передвиборчій промові заявив, що прагнення України отримати німецькі далекобійні ракети Taurus – це «гра в російську рулетку з безпекою Німеччини».

Водночас уряд Німеччини розробив план дій на випадок війни. Він передбачає можливу евакуацію населення, обов'язкову службу для призовників і багато іншого. Влада представила новий військовий план під назвою «Рамкова директива щодо загальної оборони». У документі прописано заходи, які мають бути вжиті під час військового конфлікту.

Читайте також:

Теги: Німеччина міністр влада населення Офіс президента Олаф Шольц Марк Рютте

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кислиця подякував усім партнерам, які продовжують посилювати обороноздатність України
Стала відома кількість російських ракет, випущених по енергосистемі України цього року
17 грудня, 08:42
Путін допоміг Асаду втекти із Сирії
Вивозив гроші до Росії літаками: Financial Times розкрила схему Асада
16 грудня, 09:11
За словами Пєскова, Росія «буде аналізувати ситуацію в Сирії»
Путін особисто вирішив дати політичний притулок Асаду – Пєсков
9 грудня, 15:30
Оточити Торецьк окупантам не вдається
Ворог намагається оточити Торецьк: ЗСУ повідомили про ситуацію
8 грудня, 21:50
Раніше Юн Сок Йоль оголосив надзвичайний воєнний стан проти «антидержавних сил»
Президент Південної Кореї призначив нового міністра оборони після скасування воєнного стану
5 грудня, 08:42
За словами лідера громадянського суспільства Сефорієна Манзана, ситуація досить тривожна, оскільки кількість інфікованих невідомим захворюванням зростає
У Конго невідома хвороба вбила близько 150 осіб
4 грудня, 15:32
Шольц назвав «російською рулеткою» передання Україні ракет Taurus
Шольц зробив гучну заяву про передачу ракет Taurus Україні
30 листопада, 17:35
Залишки російської ракети
Ігнат показав залишки збитої російської ракети
28 листопада, 14:55
На зустрічі з талібами Шойгу заявив, що російський уряд перейшов «до завершальної стадії» виключення руху «Талібан» зі списку заборонених організацій
Росія готується виключити «Талібан» зі списку терористів: подано законопроєкт
26 листопада, 10:58

Політика

«Це безглуздо». Маск обурився витратами США на оборону Європи
«Це безглуздо». Маск обурився витратами США на оборону Європи
Генсек НАТО розповів, як просив Зеленського зробити йому послугу
Генсек НАТО розповів, як просив Зеленського зробити йому послугу
США закликали своїх громадян терміново покинути Білорусь
США закликали своїх громадян терміново покинути Білорусь
Трамп може використати Арктику для припинення війни в Україні
Трамп може використати Арктику для припинення війни в Україні
«Він не стане президентом». Трамп відреагував на закиди щодо зростання політичного впливу Маска
«Він не стане президентом». Трамп відреагував на закиди щодо зростання політичного впливу Маска
Трамп призначив кандидатів на посади заступників глави Пентагону
Трамп призначив кандидатів на посади заступників глави Пентагону

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
129K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 грудня: ситуація на фронті
46K
Карта повітряних тривог України онлайн 23 грудня 2024
43K
Ексголовком Залужний звернувся до українців із центру Лондона
39K
В Україні ліквідують МСЕК: чию інвалідність перевірять після 1 січня
35K
Бій Усик – Ф'юрі: гонорари боксерів
18K
Аварія із 13 потерпілими на Прикарпатті: поліція назвала винуватця

Новини

Місцями мокрий сніг: прогноз погоди на 23 грудня
Сьогодні, 06:00
23 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
20 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
20 грудня, 00:09
19 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
19 грудня, 00:08
18 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
18 грудня, 00:16
Світ має якомога швидше виконати свої зобов’язання перед Україною, і допомогти їй утримати Покровськ – Bloomberg
17 грудня, 09:46

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua