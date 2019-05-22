Велике прибирання: на Майдані помиють Стеллу Незалежності



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Стелла Незалежності у центрі Києва

Зважаючи на розміри монументу, очисні роботи триватимуть три дні

Велике прибирання: на Майдані помиють Стеллу Незалежності

У середу, 22 травня, о 12:00 на Майдані Незалежності у Києві розпочнеться соціальна акція CLEAN DAY, в рамках якої відбудеться миття Стелли Незалежності. Про це повідомляється на сторінці Шевченківський район Live у Facebook.

Організаторами проекту виступить Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація та сервісна компанія «Інвайт».

«Зважаючи на висоту монументу, його миття планується здійснювати із залученням спеціального пожежного автомобіля (колінчатого підіймача), за допомогою апаратів високого тиску. Це дасть можливість очистити Стеллу від накопиченого бруду і пилу. При цьому, у разі потреби, буде використано спеціальний інвентар для кращого видалення бруду, пилу, слідів, залишених птахами, у місцях, де є різьблення та заглиблення. Для миття і чищення колони та основи пам‘ятника використовуватимуться професійні миючі засоби, що видаляють кіптяву, вапняні відкладення та графіті. Особливістю таких розчинів є те, що маючи активну дію на забруднення, поверхня каменю від нанесення хімічних засобів не постраждає. Для позолочених елементів основи Стелли передбачено миття виключно чистою водою, щітками, м‘якими серветками та губками», - йдеться в повідомленні.

Зважаючи на розміри монументу, а також інтенсивність та види забруднень, очисні роботи в рамках CLEAN DAY триватимуть 22, 23 та 24 травня.

Архітектурний ансамбль Стелли Незалежності - 52-метрова колону, увінчана фігурою дівчини Оранти в українському національному костюмі з калиновою гілкою в руках. Загальна висота монументу - 62 метри. Колона облицьована білим італійським мармуром. Розташована колона на постаменті з білого граніту у вигляді християнського храму в стилі українського бароко, прототипом якого є Брама Заборовського. Окремі елементи скульптури - калинова гілка, орнамент на одязі і стрічках вінка покриті золотом. Маса скульптури з литої бронзи - близько 20 тонн.