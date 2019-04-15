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    «Велосипедом на роботу». Киян запрошують взяти участь у весняному флешмобі

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    У весняний день &laquo;Велосипедом на роботу&raquo; можна заїхати перед роботою на Майдан Незалежності - «Велосипедом на роботу». Киян запрошують взяти участь у весняному флешмобі
    У весняний день «Велосипедом на роботу» можна заїхати перед роботою на Майдан Незалежності
    Фото: День

    Учасників флешмобу очікує сніданок із кавою, фото на згадку та конкурси на Майдані Незалежності

    У п’ятницю, 19 квітня, у Києві відбудеться флешмоб «Велосипедом на роботу». Про це повідомили організатори заходу U-Cycle (ГО «Асоціація велосипедистів Києва»).

    До участі у заході запрошують працівників компаній, організацій та установ і мешканців столиці. Реєстрація на захід тут.

    Учасників флешмобу очікує сніданок із кавою, фото на згадку та конкурси на Майдані Незалежності. Ведучою весняного флешмобу буде українська телеведуча Марися Горобець.

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    У весняний день «Велосипедом на роботу» заїхати перед роботою на Майдан Незалежності можна поодинці, разом із іншими учасниками зі свого району (мапа збору колон: http://bit.ly/2P4YkEx) або разом із колегами у складі корпоративної колони.

    На Майдані Незалежності буде конкурс Best Corporate Team, у якому буде визначено 3 найчисельніші корпоративні велоколони, і конкурс на найкращий діловий лук серед усіх учасників та учасниць заходу. Для участі в конкурсах потрібно зареєструватись.

    Також усіх охочих запрошують приєднатись до волонтерської команди та допомогти на фініші.

    Програма зустрічі «Велосипедом на роботу»:

    • 7:00-07:30 – старт колон із різних районів Києва для тих, хто не хоче їхати поодинці;
    • 8:00-8:30 – зустріч усіх на Майдані Незалежності, ранкова кава, спілкування, музика;
    • 8:30-8:40 – обрання переможців конкурсів на найкращий діловий велосипедний «лук» та Best Corporate Team;
    • 08:40-8:45 – традиційне спільне фото;
    • 8:45-10:00 – дружнє спілкування за кавою.
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