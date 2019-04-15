«Велосипедом на роботу». Киян запрошують взяти участь у весняному флешмобі



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У весняний день «Велосипедом на роботу» можна заїхати перед роботою на Майдан Незалежності Фото: День

Учасників флешмобу очікує сніданок із кавою, фото на згадку та конкурси на Майдані Незалежності

У п’ятницю, 19 квітня, у Києві відбудеться флешмоб «Велосипедом на роботу». Про це повідомили організатори заходу U-Cycle (ГО «Асоціація велосипедистів Києва»).

До участі у заході запрошують працівників компаній, організацій та установ і мешканців столиці. Реєстрація на захід тут.

Учасників флешмобу очікує сніданок із кавою, фото на згадку та конкурси на Майдані Незалежності. Ведучою весняного флешмобу буде українська телеведуча Марися Горобець.

У весняний день «Велосипедом на роботу» заїхати перед роботою на Майдан Незалежності можна поодинці, разом із іншими учасниками зі свого району (мапа збору колон: http://bit.ly/2P4YkEx) або разом із колегами у складі корпоративної колони.

На Майдані Незалежності буде конкурс Best Corporate Team, у якому буде визначено 3 найчисельніші корпоративні велоколони, і конкурс на найкращий діловий лук серед усіх учасників та учасниць заходу. Для участі в конкурсах потрібно зареєструватись.

Також усіх охочих запрошують приєднатись до волонтерської команди та допомогти на фініші.

Програма зустрічі «Велосипедом на роботу»: