«Велосипедом на роботу». Киян запрошують взяти участь у весняному флешмобі
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Учасників флешмобу очікує сніданок із кавою, фото на згадку та конкурси на Майдані Незалежності
У п’ятницю, 19 квітня, у Києві відбудеться флешмоб «Велосипедом на роботу». Про це повідомили організатори заходу U-Cycle (ГО «Асоціація велосипедистів Києва»).
До участі у заході запрошують працівників компаній, організацій та установ і мешканців столиці. Реєстрація на захід тут.
Учасників флешмобу очікує сніданок із кавою, фото на згадку та конкурси на Майдані Незалежності. Ведучою весняного флешмобу буде українська телеведуча Марися Горобець.
У весняний день «Велосипедом на роботу» заїхати перед роботою на Майдан Незалежності можна поодинці, разом із іншими учасниками зі свого району (мапа збору колон: http://bit.ly/2P4YkEx) або разом із колегами у складі корпоративної колони.
На Майдані Незалежності буде конкурс Best Corporate Team, у якому буде визначено 3 найчисельніші корпоративні велоколони, і конкурс на найкращий діловий лук серед усіх учасників та учасниць заходу. Для участі в конкурсах потрібно зареєструватись.
Також усіх охочих запрошують приєднатись до волонтерської команди та допомогти на фініші.
Програма зустрічі «Велосипедом на роботу»:
- 7:00-07:30 – старт колон із різних районів Києва для тих, хто не хоче їхати поодинці;
- 8:00-8:30 – зустріч усіх на Майдані Незалежності, ранкова кава, спілкування, музика;
- 8:30-8:40 – обрання переможців конкурсів на найкращий діловий велосипедний «лук» та Best Corporate Team;
- 08:40-8:45 – традиційне спільне фото;
- 8:45-10:00 – дружнє спілкування за кавою.