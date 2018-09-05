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    Вересень у Києві встановив свій перший температурний рекорд

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    Вересень у Києві встановив свій перший температурний рекорд

    Вночі 5 вересня стовпчик термометра не опустився нижче +18,8°С

    Ніч на 5 вересня у Києві виявилась найтеплішою з 1881 року. Стовпчик термометра не опустився нижче +18,8°С, що на 0,2°С вище попереднього рекордного значення для цієї доби 1968 року. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського з посиланням на дані спостережень своєї метеостанції.

    Зазначається, що це вже 21 температурний рекорд у нинішньому році, більшість з яких випала на квітень – травень.

    Як повідомлялося, цьогорічний серпень зайняв п’яту сходинку серед найтепліших у Києві з 1881 року.

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