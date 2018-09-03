Цьогорічний серпень став одним із найспекотніших у Києві з 1881 року



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Середньомісячна температура повітря серпня у Києві склала +22,5°С

Цьогорічний серпень у столиці виявився спекотним та сухим.

За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського середньомісячна температура повітря серпня у Києві склала +22,5°С, що аж на 3,9°С вище за кліматичну норму. Таким чином він зайняв п’яту сходинку серед найтепліших у Києві з 1881 року. Про це повідомляється на сайті обсерваторії.

Найспекотніше у Києві було 15 серпня, коли максимальна температура після полудня піднялась до +32,8°С, а найхолодніше було 23-го числа, коли мінімальна температура під ранок опустилась до +11,7°С. Днів із спекою, яка перевищила 30°С була майже третина – 9.

Особливістю цьогорічного серпня було те, що його середня температура виявилась на 1,1°С вищою, ніж це було у липні, хоча середня тривалість дня у серпні скоротилась, порівнюючи з липнем, на дві години.

Як повідомлялося, перша половина нового тижня, з 3 по 6 вересня, у Києві буде сухою та малохмарною.